https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912302050.html

Эксперты рассказали, кто больше всех пострадает при падении рынков в США

Эксперты рассказали, кто больше всех пострадает при падении рынков в США - РИА Новости, 28.11.2023

Эксперты рассказали, кто больше всех пострадает при падении рынков в США

Фондовый рынок США с большой долей вероятности замедлит свой рост, при этом основными пострадавшими из-за возможного падения фондового рынка в США будут... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:59

2023-11-28T10:59

2023-11-28T11:35

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фондовый рынок США с большой долей вероятности замедлит свой рост, при этом основными пострадавшими из-за возможного падения фондового рынка в США будут технологические компании, которые в предыдущие годы показали опережающий рост, прокомментировали РИА Новости в Anderida Financial Group. Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, в статье для Project Syndicate ранее во вторник заявил, что ситуация на рынке ценных бумаг не улучшилась после "лопнувшего пузыря" в прошлом году, инвесторы и держатели акций во всем мире могут потерять десятки триллионов долларов в течение ближайшего десятилетия. "Основным драйвером роста, например, американского фондового рынка в последние 10 лет были далеко не все акции крупнейших американских корпораций, а небольшая группа технологических компаний. Прежде всего это такие компании, как Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), Apple, Amazon, Tesla и им подобные. Если предположить, что Нуриэль Рубини прав и в ближайшие годы нас ждёт жёсткое возвращение американского рынка к нормальным значениям, то, конечно, прежде всего, мы увидим падение именно этих компаний", - считают эксперты. Отмечается, что причина - их опережающий рост по сравнению с остальными компаниями. Так, если их убрать из индекса S&P500, то рост американского фондового рынка будет в разы меньше - это историческая специфика данного экономического цикла. "Однако надо сказать, что прогнозы в отношении ситуации в перспективе - это всегда неопределенная область, так как мир живет в эпоху быстрых перемен, когда одно событие может кардинальным образом изменить в принципе рынок. Однако следует заметить, что вероятность того, что американский рынок вернется к более низким, то есть исторически нормальным темпам роста (в среднем это 5-6% в год с учетом инфляции), высока", - заключили в компании.

https://ria.ru/20231120/forbes-1910490237.html

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экономика, россия, сша, anderida financial group, facebook, apple, цены на нефть