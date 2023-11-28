Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы ограничат движение автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/dvizhenie-1912468498.html
В центре Москвы ограничат движение автомобилей
В центре Москвы ограничат движение автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023
В центре Москвы ограничат движение автомобилей
Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:30
2023-11-28T18:30
городское хозяйство москвы
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880220586_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_1f6c244bf655e9a3f616cf0e0d55aca6.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале ведомства.По данным ГИБДД, "в связи с проведением мероприятия будет временно закрыто движение транспорта в период с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября" на Большом Патриаршем переулке и улице Малая Бронная. "Временно закрыто движение транспорта &lt;...&gt; по следующим улицам: Большой Патриарший переулок, от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная), улица Малая Бронная, от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880220586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf54fdb5cb28e9e534a44a827c9b4127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, гибдд мвд рф
Городское хозяйство Москвы, Москва, ГИБДД МВД РФ
В центре Москвы ограничат движение автомобилей

Движение автомобилей в центре Москвы ограничат с 16:00 29 по 01:00 30 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПерекрытие движения в Москве
Перекрытие движения в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Перекрытие движения в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале ведомства.
По данным ГИБДД, "в связи с проведением мероприятия будет временно закрыто движение транспорта в период с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября" на Большом Патриаршем переулке и улице Малая Бронная.
«
"Временно закрыто движение транспорта <...> по следующим улицам: Большой Патриарший переулок, от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная), улица Малая Бронная, от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка", - говорится в сообщении.
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Более 1,8 тысячи остановок обновят в Ярославской области в 2024 году
20 ноября, 18:55
 
Городское хозяйство МосквыМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала