https://ria.ru/20231128/dvizhenie-1912468498.html

В центре Москвы ограничат движение автомобилей

В центре Москвы ограничат движение автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023

В центре Москвы ограничат движение автомобилей

Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:30

2023-11-28T18:30

2023-11-28T18:30

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале ведомства.По данным ГИБДД, "в связи с проведением мероприятия будет временно закрыто движение транспорта в период с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября" на Большом Патриаршем переулке и улице Малая Бронная. "Временно закрыто движение транспорта <...> по следующим улицам: Большой Патриарший переулок, от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная), улица Малая Бронная, от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка", - говорится в сообщении.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, гибдд мвд рф