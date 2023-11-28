https://ria.ru/20231128/dvizhenie-1912468498.html
В центре Москвы ограничат движение автомобилей
В центре Москвы ограничат движение автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023
В центре Москвы ограничат движение автомобилей
Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:30
2023-11-28T18:30
2023-11-28T18:30
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение машин ограничат с 16.00 29 по 01.00 30 ноября в центре столицы в связи с проведением мероприятия, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале ведомства.По данным ГИБДД, "в связи с проведением мероприятия будет временно закрыто движение транспорта в период с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября" на Большом Патриаршем переулке и улице Малая Бронная. "Временно закрыто движение транспорта <...> по следующим улицам: Большой Патриарший переулок, от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная), улица Малая Бронная, от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, гибдд мвд рф
Городское хозяйство Москвы, Москва, ГИБДД МВД РФ
В центре Москвы ограничат движение автомобилей
Движение автомобилей в центре Москвы ограничат с 16:00 29 по 01:00 30 ноября