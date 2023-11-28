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На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023
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21:24 28.11.2023
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На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей
На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023
На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей
Шесть машин столкнулись на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края, пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция по краю в Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:24
2023-11-28T21:24
происшествия
минеральные воды
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Шесть машин столкнулись на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края, пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция по краю в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на пересечении 347-го километра федеральной трассы "Кавказ" и улицы Железноводской. "В Минеральных Водах произошло столкновение шести попутных единиц транспорта. ...Пострадавших нет. Движение осуществляется в штатном режиме. Транспорт с проезжей части убран", – информирует ведомство.
минеральные воды
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происшествия, минеральные воды, ставропольский край
Происшествия, Минеральные Воды, Ставропольский край
На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей

На федеральной трассе Кавказ в Ставропольском крае столкнулись шесть автомобилей

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Шесть машин столкнулись на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края, пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция по краю в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на пересечении 347-го километра федеральной трассы "Кавказ" и улицы Железноводской.
«
"В Минеральных Водах произошло столкновение шести попутных единиц транспорта. ...Пострадавших нет. Движение осуществляется в штатном режиме. Транспорт с проезжей части убран", – информирует ведомство.
 
ПроисшествияМинеральные ВодыСтавропольский край
 
 
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