https://ria.ru/20231128/dtp-1912500284.html

На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей

На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 28.11.2023

На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей

Шесть машин столкнулись на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края, пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция по краю в Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:24

2023-11-28T21:24

2023-11-28T21:24

происшествия

минеральные воды

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Шесть машин столкнулись на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края, пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция по краю в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на пересечении 347-го километра федеральной трассы "Кавказ" и улицы Железноводской. "В Минеральных Водах произошло столкновение шести попутных единиц транспорта. ...Пострадавших нет. Движение осуществляется в штатном режиме. Транспорт с проезжей части убран", – информирует ведомство.

минеральные воды

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, минеральные воды, ставропольский край