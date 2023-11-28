https://ria.ru/20231128/dtp-1912384678.html

Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом

Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.11.2023

Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом

Водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратове при перестроении с одной полосы дороги на другую, сообщила прокуратура области... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:29

2023-11-28T15:29

2023-11-28T15:29

происшествия

авто

гагаринский район

саратов

сызрань

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

mercedes

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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратове при перестроении с одной полосы дороги на другую, сообщила прокуратура области в Telegram-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что во вторник утром микроавтобус Mercedes, перевозивший сотрудников аэропорта "Гагарин" из Саратова к месту работы, и автомобиль Lada Vesta столкнулись на трассе в Гагаринском районе Саратова поворота на Базарный Карабулак. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Vesta и три пассажирки микроавтобуса: две 1972 и одна 1979 годов рождения. "Предварительно установлено, что в 7.45 (6.45 мск) 28 ноября на 277-м километре трассы Саратов - Сызрань водитель автомобиля Lada Vesta при перестроении с полосы разгона на левую полосу дороги не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим пассажиров <...> По факту ДТП проводится проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура района", - говорится в сообщении. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что по факту автоаварии проводится процессуальная проверка. "В результате ДТП в медицинское учреждение, по предварительным данным, госпитализировано несколько пассажиров и водитель легкового автомобиля. Точное число пострадавших и полученные ими телесные повреждения устанавливаются", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231127/dtp-1912144865.html

гагаринский район

саратов

сызрань

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происшествия, авто, гагаринский район, саратов, сызрань, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, mercedes, lada vesta