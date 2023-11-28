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Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.11.2023
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15:29 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/dtp-1912384678.html
Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом
Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.11.2023
Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом
Водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратове при перестроении с одной полосы дороги на другую, сообщила прокуратура области... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:29
2023-11-28T15:29
происшествия
авто
гагаринский район
саратов
сызрань
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
mercedes
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратове при перестроении с одной полосы дороги на другую, сообщила прокуратура области в Telegram-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что во вторник утром микроавтобус Mercedes, перевозивший сотрудников аэропорта "Гагарин" из Саратова к месту работы, и автомобиль Lada Vesta столкнулись на трассе в Гагаринском районе Саратова поворота на Базарный Карабулак. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Vesta и три пассажирки микроавтобуса: две 1972 и одна 1979 годов рождения. "Предварительно установлено, что в 7.45 (6.45 мск) 28 ноября на 277-м километре трассы Саратов - Сызрань водитель автомобиля Lada Vesta при перестроении с полосы разгона на левую полосу дороги не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим пассажиров &lt;...&gt; По факту ДТП проводится проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура района", - говорится в сообщении. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что по факту автоаварии проводится процессуальная проверка. "В результате ДТП в медицинское учреждение, по предварительным данным, госпитализировано несколько пассажиров и водитель легкового автомобиля. Точное число пострадавших и полученные ими телесные повреждения устанавливаются", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231127/dtp-1912144865.html
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происшествия, авто, гагаринский район, саратов, сызрань, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, mercedes, lada vesta
Происшествия, Авто, Гагаринский район, Саратов, Сызрань, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Lada Vesta
Прокуратура Саратова назвала возможного виновника в ДТП с микроавтобусом

Водитель легковушки мог стать виновником ДТП с микроавтобусом в Саратове

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramМесто ДТП на трассе Саратов-Сызрань
Место ДТП на трассе Саратов-Сызрань - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
Место ДТП на трассе Саратов-Сызрань
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратове при перестроении с одной полосы дороги на другую, сообщила прокуратура области в Telegram-канале.
Ранее в ГИБДД сообщили, что во вторник утром микроавтобус Mercedes, перевозивший сотрудников аэропорта "Гагарин" из Саратова к месту работы, и автомобиль Lada Vesta столкнулись на трассе в Гагаринском районе Саратова поворота на Базарный Карабулак. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Vesta и три пассажирки микроавтобуса: две 1972 и одна 1979 годов рождения.
«
"Предварительно установлено, что в 7.45 (6.45 мск) 28 ноября на 277-м километре трассы Саратов - Сызрань водитель автомобиля Lada Vesta при перестроении с полосы разгона на левую полосу дороги не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим пассажиров <...> По факту ДТП проводится проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура района", - говорится в сообщении.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что по факту автоаварии проводится процессуальная проверка. "В результате ДТП в медицинское учреждение, по предварительным данным, госпитализировано несколько пассажиров и водитель легкового автомобиля. Точное число пострадавших и полученные ими телесные повреждения устанавливаются", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияАвтоГагаринский районСаратовСызраньСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФMercedesLada Vesta
 
 
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