https://ria.ru/20231128/dtp-1912259793.html
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть - РИА Новости, 28.11.2023
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть
Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:51
2023-11-28T02:51
2023-11-28T04:04
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти", - говорится в сообщении. Согласно опубликованной видеозаписи, фуру резко занесло вправо, она врезалась в отбойник, после чего ее закрутило по всей проезжей части.Позднее ведомство сообщило, что движение на месте ДТП восстановили.
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москва, происшествия
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила четыре полосы движения из пяти
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованной видеозаписи, фуру резко занесло вправо, она врезалась в отбойник, после чего ее закрутило по всей проезжей части.
Позднее ведомство сообщило, что движение на месте ДТП восстановили.
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