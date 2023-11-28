https://ria.ru/20231128/dtp-1912259793.html

На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть

На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть - РИА Новости, 28.11.2023

На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть

Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:51

2023-11-28T02:51

2023-11-28T04:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти", - говорится в сообщении. Согласно опубликованной видеозаписи, фуру резко занесло вправо, она врезалась в отбойник, после чего ее закрутило по всей проезжей части.Позднее ведомство сообщило, что движение на месте ДТП восстановили.

https://ria.ru/20231127/dtp-1912133408.html

москва

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москва, происшествия