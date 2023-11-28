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На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть - РИА Новости, 28.11.2023
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02:51 28.11.2023 (обновлено: 04:04 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/dtp-1912259793.html
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть - РИА Новости, 28.11.2023
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть
Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:51
2023-11-28T04:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти", - говорится в сообщении. Согласно опубликованной видеозаписи, фуру резко занесло вправо, она врезалась в отбойник, после чего ее закрутило по всей проезжей части.Позднее ведомство сообщило, что движение на месте ДТП восстановили.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть

На МКАД фура врезалась в отбойник и перегородила четыре полосы движения из пяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фуру занесло на МКАД на юго-западе Москвы, ее закрутило и в итоге она перегородила четыре полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованной видеозаписи, фуру резко занесло вправо, она врезалась в отбойник, после чего ее закрутило по всей проезжей части.

Позднее ведомство сообщило, что движение на месте ДТП восстановили.
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