https://ria.ru/20231128/doroga-1912344108.html
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега - РИА Новости, 28.11.2023
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега
Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:33
2023-11-28T13:33
2023-11-28T13:33
авто
грузия
россия
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии. Ранее сообщалось, что с 12.10 мск 27 ноября на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, кроме большегрузного, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 13.15 28 ноября 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство в Telegram-канале. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
https://ria.ru/20231128/uborka-1912278240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, грузия, россия, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Грузия, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли после расчистки полотна от снега