https://ria.ru/20231128/doroga-1912344108.html

Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега - РИА Новости, 28.11.2023

Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:33

2023-11-28T13:33

2023-11-28T13:33

авто

грузия

россия

республика северная осетия - алания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии. Ранее сообщалось, что с 12.10 мск 27 ноября на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, кроме большегрузного, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 13.15 28 ноября 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство в Telegram-канале. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

https://ria.ru/20231128/uborka-1912278240.html

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, грузия, россия, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)