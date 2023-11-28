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Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега - РИА Новости, 28.11.2023
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13:33 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/doroga-1912344108.html
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега - РИА Новости, 28.11.2023
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега
Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:33
2023-11-28T13:33
авто
грузия
россия
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии. Ранее сообщалось, что с 12.10 мск 27 ноября на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, кроме большегрузного, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 13.15 28 ноября 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство в Telegram-канале. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
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авто, грузия, россия, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Грузия, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

Движение по Военно-Грузинской дороге открыли после расчистки полотна от снега

© Фото : МЧС РФВоенно-Грузинская дорога
Военно-Грузинская дорога - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : МЧС РФ
Военно-Грузинская дорога. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 ноя – РИА Новости. Движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что с 12.10 мск 27 ноября на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение всех видов автотранспорта.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, кроме большегрузного, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 13.15 28 ноября 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
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