https://ria.ru/20231128/donbass-1912384554.html

Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса

Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса - РИА Новости, 28.11.2023

Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса

Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:28

2023-11-28T15:28

2023-11-28T16:48

донбасс

воронежская область

луганская народная республика

политика

ростовская область

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события.Церемония подписания прошла в торжественной обстановке на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области."У нас появляются новые возможности в коммуникациях, использовании потенциала каждого из регионов, оказании друг другу поддержки, реализации конкретных вопросов", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что после победы в СВО будет возможность в полной мере продемонстрировать свой экономический потенциал. Данное объединение должно положительно отразиться на жителях регионов, отметил он.Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения. Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многостоонние связи с другими субъектами РФ, не входящими в объединение. Предполагается, что стороны будут являться равноправными участниками содружества независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества "Донбасс". Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.В 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.

https://ria.ru/20230809/mariupol-1889089961.html

донбасс

воронежская область

луганская народная республика

ростовская область

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, воронежская область, луганская народная республика, политика, ростовская область, донецкая народная республика