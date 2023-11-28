Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса
Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса
© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке
© РИА Новости
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Церемония подписания прошла в торжественной обстановке на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
"У нас появляются новые возможности в коммуникациях, использовании потенциала каждого из регионов, оказании друг другу поддержки, реализации конкретных вопросов", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что после победы в СВО будет возможность в полной мере продемонстрировать свой экономический потенциал. Данное объединение должно положительно отразиться на жителях регионов, отметил он.
Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения. Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многостоонние связи с другими субъектами РФ, не входящими в объединение. Предполагается, что стороны будут являться равноправными участниками содружества независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества "Донбасс". Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.
В 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.