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Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса - РИА Новости, 28.11.2023
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15:28 28.11.2023 (обновлено: 16:48 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/donbass-1912384554.html
Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса
Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса - РИА Новости, 28.11.2023
Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса
Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:28
2023-11-28T16:48
донбасс
воронежская область
луганская народная республика
политика
ростовская область
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события.Церемония подписания прошла в торжественной обстановке на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области."У нас появляются новые возможности в коммуникациях, использовании потенциала каждого из регионов, оказании друг другу поддержки, реализации конкретных вопросов", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что после победы в СВО будет возможность в полной мере продемонстрировать свой экономический потенциал. Данное объединение должно положительно отразиться на жителях регионов, отметил он.Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения. Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многостоонние связи с другими субъектами РФ, не входящими в объединение. Предполагается, что стороны будут являться равноправными участниками содружества независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества "Донбасс". Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.В 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.
https://ria.ru/20230809/mariupol-1889089961.html
донбасс
воронежская область
луганская народная республика
ростовская область
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донбасс, воронежская область, луганская народная республика, политика, ростовская область, донецкая народная республика
Донбасс, Воронежская область, Луганская Народная Республика, Политика, Ростовская область, Донецкая Народная Республика
Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса

Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса

© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке
© РИА Новости
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Церемония подписания прошла в торжественной обстановке на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
"У нас появляются новые возможности в коммуникациях, использовании потенциала каждого из регионов, оказании друг другу поддержки, реализации конкретных вопросов", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что после победы в СВО будет возможность в полной мере продемонстрировать свой экономический потенциал. Данное объединение должно положительно отразиться на жителях регионов, отметил он.
Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения. Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многостоонние связи с другими субъектами РФ, не входящими в объединение. Предполагается, что стороны будут являться равноправными участниками содружества независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества "Донбасс". Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.
В 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.
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