Рейтинг@Mail.ru
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912275730.html
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко - РИА Новости, 28.11.2023
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко
Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:22
2023-11-28T08:22
в мире
киев
россия
луганская народная республика
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. По его словам, на харьковском участке фронта в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съемке сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911485313.html
киев
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко

Марочко: Киев готовит материалы для СМИ по дискредитации российских военных

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко.
По его словам, на харьковском участке фронта в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съемке сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов
24 ноября, 07:32
 
В миреКиевРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала