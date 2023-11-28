https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912275730.html

Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко

Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко - РИА Новости, 28.11.2023

Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:22

2023-11-28T08:22

2023-11-28T08:22

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. По его словам, на харьковском участке фронта в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съемке сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911485313.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко