https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912275730.html
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко - РИА Новости, 28.11.2023
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко
Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:22
2023-11-28T08:22
2023-11-28T08:22
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. По его словам, на харьковском участке фронта в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съемке сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911485313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев намерен дискредитировать российских военных, заявил Марочко
Марочко: Киев готовит материалы для СМИ по дискредитации российских военных
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко.
По его словам, на харьковском участке фронта в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съемке сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.
Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов