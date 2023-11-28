https://ria.ru/20231128/den_samarskoy_oblasti-1912487953.html
День Самарской области пройдет 30 ноября на выставке "Россия"
День Самарской области пройдет 30 ноября на выставке "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023
День Самарской области пройдет 30 ноября на выставке "Россия"
На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 30 ноября состоится День Самарской области, в этот день гостей ждет деловая программа, праздничный концерт, а... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:58
2023-11-28T19:58
2023-11-28T19:58
самарская область
выставка-форум "россия"
москва
вднх
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 30 ноября состоится День Самарской области, в этот день гостей ждет деловая программа, праздничный концерт, а также "космическая" свадьба, сообщает пресс-служба регионального правительства. Посетители выставки смогут познакомиться с достижениями Самарской области в экономике и промышленности, с инфраструктурными возможностями, инвестиционным потенциалом и ключевыми проектами, а также узнают о природных и культурных богатствах губернии. Гостей ждет деловая, образовательная и культурная программы: в день Самарской области пройдет заседание Клуба занятой молодежи по теме "Профессиональные возможности в Самарской области" с презентацией супер-сервиса "Самара ждет", круглый стол на тему "Инвестиционный потенциал Самарской области и его роль в достижении технологического суверенитета", мероприятия V Форума по цифровой дипломатии, выступления творческих коллективов из Самарской области, конкурсы, викторины и старт розыгрыша автомобиля "Лада Веста". По данным пресс-службы, в этот день с 15:00 до 17:00 на главной сцене ВДНХ состоится большой праздничный концерт "Сердце России" с участием творческих коллективов Самарской области. На одной сцене выступят представители нескольких поколений выдающихся самарских исполнителей, чьи имена известны во всей России и за ее пределами. Откроет концерт выступление Государственного Академического Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. Также зрители познакомятся с пилотами гоночной команды "Лада-Спорт" и творчеством популярных самарских групп "Вместе", "Корица", "Кирилл да Марья шоу". Во время концерта будут разыграны три туристические путевки в Самару. Из числа зрителей будут выбраны три победителя, которые смогут совершить путешествие на Самарскую землю. В материале отмечается, что в рамках Дня Самарской области состоится "космическая" свадьба. Молодожены скрепят свой звездный союз узами брака и сыграют "космическую" свадьбу. Тема космоса для церемонии бракосочетания выбрана не случайно. В Самаре произведены сотни космических ракет-носителей. На заводе "Прогресс" изготавливались первая и вторая ступени ракеты "Восток", на которой Юрий Гагарин совершил свой исторический полет. Кроме того, в этот день на выставке пройдут мастер-классы по фехтованию, настольному теннису, каратэ, метанию ножей. Гости смогут увидеть мастерство самарских спортсменов и стать свидетелями установления рекорда России по гребле-индор "1 миллион метров за 72 часа". День Самарской области завершится праздничным концертом с участием творческих коллективов и талантливых исполнителей из Самарской области. Он пройдет с 18:00 до 20:00 в большом концертном зале "Космос". Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что проведение данной выставки "даст мощнейший толчок развитию всех регионов России, поднимет настроение людей, а самое главное – чувство гордости за нашу страну". Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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самарская область, выставка-форум "россия", москва, вднх
Самарская область, Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 30 ноября состоится День Самарской области, в этот день гостей ждет деловая программа, праздничный концерт, а также "космическая" свадьба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Посетители выставки смогут познакомиться с достижениями Самарской области в экономике и промышленности, с инфраструктурными возможностями, инвестиционным потенциалом и ключевыми проектами, а также узнают о природных и культурных богатствах губернии.
Гостей ждет деловая, образовательная и культурная программы: в день Самарской области пройдет заседание Клуба занятой молодежи по теме "Профессиональные возможности в Самарской области" с презентацией супер-сервиса "Самара ждет", круглый стол на тему "Инвестиционный потенциал Самарской области и его роль в достижении технологического суверенитета", мероприятия V Форума по цифровой дипломатии, выступления творческих коллективов из Самарской области, конкурсы, викторины и старт розыгрыша автомобиля "Лада Веста".
По данным пресс-службы, в этот день с 15:00 до 17:00 на главной сцене ВДНХ состоится большой праздничный концерт "Сердце России" с участием творческих коллективов Самарской области. На одной сцене выступят представители нескольких поколений выдающихся самарских исполнителей, чьи имена известны во всей России
и за ее пределами. Откроет концерт выступление Государственного Академического Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. Также зрители познакомятся с пилотами гоночной команды "Лада-Спорт" и творчеством популярных самарских групп "Вместе", "Корица", "Кирилл да Марья шоу".
Самарская область готовит широкую программу на выставку "Россия" на ВДНХ
Во время концерта будут разыграны три туристические путевки в Самару. Из числа зрителей будут выбраны три победителя, которые смогут совершить путешествие на Самарскую землю.
В материале отмечается, что в рамках Дня Самарской области состоится "космическая" свадьба. Молодожены скрепят свой звездный союз узами брака и сыграют "космическую" свадьбу. Тема космоса для церемонии бракосочетания выбрана не случайно. В Самаре
произведены сотни космических ракет-носителей. На заводе "Прогресс" изготавливались первая и вторая ступени ракеты "Восток", на которой Юрий Гагарин
совершил свой исторический полет.
Кроме того, в этот день на выставке пройдут мастер-классы по фехтованию, настольному теннису, каратэ, метанию ножей. Гости смогут увидеть мастерство самарских спортсменов и стать свидетелями установления рекорда России по гребле-индор "1 миллион метров за 72 часа".
День Самарской области завершится праздничным концертом с участием творческих коллективов и талантливых исполнителей из Самарской области. Он пройдет с 18:00 до 20:00 в большом концертном зале "Космос".
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
сообщал, что проведение данной выставки "даст мощнейший толчок развитию всех регионов России, поднимет настроение людей, а самое главное – чувство гордости за нашу страну".
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.