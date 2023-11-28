https://ria.ru/20231128/covid-19-1912303244.html

В России выросла заболеваемость COVID-19

В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2023

В России выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 32,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:03

2023-11-28T11:03

2023-11-28T11:03

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 32,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8 018 человек с коронавирусом, что на 25,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах России, в том числе в 33 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровело за неделю 54 797 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 47 неделю 90 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20231127/indiya-1912058804.html

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общество, россия, коронавирус covid-19