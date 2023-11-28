https://ria.ru/20231128/byudzhet-1912472334.html

Бюджет Самарской области на следующий год принят в окончательном чтении

Бюджет Самарской области на следующий год принят в окончательном чтении - РИА Новости, 28.11.2023

Бюджет Самарской области на следующий год принят в окончательном чтении

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник поучаствовал в пленарном заседании областной думы, на котором был принят бюджет региона на 2024 год и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:42

2023-11-28T18:42

2023-11-28T18:42

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник поучаствовал в пленарном заседании областной думы, на котором был принят бюджет региона на 2024 год и последующие два года, сообщает пресс-служба правительства региона. С момента принятия основных параметров главного финансового документа региона для детальной проработки поступила 121 поправка. Учтены безвозмездные поступления средств из федерального бюджета и фонда развития территорий. На ближайшие три года сумма составит более 63,4 миллиарда рублей, из них 30,5 миллиарда – предусмотрены на следующий год. В результате доходы Самарской области в 2024 году составят 258,8 миллиарда рублей (в первом чтении было 228,3 миллиарда рублей), расходы – 277,6 миллиарда рублей (было 247,1 миллиарда рублей). Существенные средства предусмотрены на реализацию национальных проектов. Общий объем денег на предстоящие три года на текущий момент составляет 60,7 миллиарда рублей, из них 36,8 миллиарда рублей – будет выделено в следующем году. В бюджете региона отведена существенная роль в финансировании социальных отраслей экономики таких, как поддержка семей с детьми и других категорий граждан, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. В следующем году на эти цели планируется направить 167,7 миллиарда рублей, что составляет 60,4% от общего объема расходов, говорится в сообщении. Дополнительно 368 миллионов рублей к ранее предусмотренным средствам будет направлено на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. "Мы с вами в последние годы на приобретение жилья детям-сиротам выделяем рекордные средства. Теперь в бюджете региона на следующий год предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Но абсолютно согласен с тем, что говорилось в ряде выступлений, мы должны средства добавлять. И задача такая стоит в последующем, вне всякого сомнения. Уверен, что после окончания текущего финансового года, уже в первых поправках мы вернемся к этому вопросу. Я совершенно точно на этом буду настаивать и знаю, что получу вашу поддержку", - сказал губернатор, его цитирует пресс-служба. Всего на 2024-2026 годы на покупку жилья для детей-сирот запланированы расходы в сумме более 4,2 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут предусмотрены на проведение капитального ремонта более трех десятков зданий школ области. Депутаты областного парламента обратили внимание на необходимость выделения дополнительных средств в процессе исполнения регионального бюджета на проведение работ в учреждениях образования. Губернатор напомнил, что на проведение текущих и мелких ремонтов средства заложены в бюджетах муниципальных образований губернии. "В следующем году так или иначе около двухсот зданий затронем ремонтом. Очень важно, чтобы и муниципалитеты концентрировали свои усилия на этой задаче", – отметил Азаров, которого цитирует пресс-служба.

https://radiosputnik.ru/20231127/vuz-1912193125.html

https://ria.ru/20231122/forum-1911005895.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров