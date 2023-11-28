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Правительство Израиля утвердило дополнение к госбюджету на 2023 год - РИА Новости, 28.11.2023
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13:45 28.11.2023 (обновлено: 13:47 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/byudzhet-1912349220.html
Правительство Израиля утвердило дополнение к госбюджету на 2023 год
Правительство Израиля утвердило дополнение к госбюджету на 2023 год - РИА Новости, 28.11.2023
Правительство Израиля утвердило дополнение к госбюджету на 2023 год
Израильский кабинет министров утвердил дополнение к государственному бюджету на 2023 году в размере 30,3 миллиарда шекелей (8,2 миллиарда долларов) на военные... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:45
2023-11-28T13:47
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
бени ганц
нир баркат
ликуд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израильский кабинет министров утвердил дополнение к государственному бюджету на 2023 году в размере 30,3 миллиарда шекелей (8,2 миллиарда долларов) на военные нужды, сообщил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. "Военный бюджет был одобрен правительством: 30,3 миллиарда шекелей на безопасность и гражданские нужды, связанные с войной. Только что правительство одобрило предложенный мной бюджет на 2023 год. Предложение включало внесение поправок в бюджет и добавление десятков миллиардов на нужды безопасности и гражданские нужды", - сообщил Смотрич по итогам ночного заседания кабмина. По словам Смотрича, обновленный бюджет предусматривает выделение 17 миллиардов шекелей (4,6 миллиарда долларов) на оборону и 13,3 миллиарда шекелей (3,6 миллиарда долларов) на гражданские нужды военного времени. Открывая заседание кабинета министров, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после начала эскалации конфликта он дал указание "открыть все краны" и позаботиться обо всех. "Мы сделали это тогда и делаем сегодня. Сегодня мы принимаем огромный бюджет в размере 30 миллиардов шекелей на 1,5 месяца для удовлетворения всех нужд войны. Уточню: ЦАХАЛ, полиции, семьям похищенных, раненых, погибших и убитых, эвакуированным семьям, малому бизнесу, резервистам.... восстановлению приграничных районов, отрядам самообороны, на нужды здравоохранения, социального обеспечения и образования, всем", - заявил Нетаньяху. Обновленный бюджет теперь должен быть утвержден парламентом страны (кнессетом). Израильские СМИ сообщили, что шесть министров кабинета, включая пятерых от партии Бени Ганца "Государственный лагерь" и министра экономики Нира Барката от "Ликуда", проголосовали против утверждения обновленного бюджета, так как в нем предусмотрены сотни миллионов шекелей на финансирование потребностей ультраортодоксов и поселенцев на Западном Берегу.
https://ria.ru/20231128/izrail-1912283054.html
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биньямин нетаньяху, израиль, в мире, бени ганц, нир баркат, ликуд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире, Бени Ганц, Нир Баркат, Ликуд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правительство Израиля утвердило дополнение к госбюджету на 2023 год

В Израиле утвердили дополнение к госбюджету в 8,2 млрд долларов на военные нужды

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израильский кабинет министров утвердил дополнение к государственному бюджету на 2023 году в размере 30,3 миллиарда шекелей (8,2 миллиарда долларов) на военные нужды, сообщил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.
"Военный бюджет был одобрен правительством: 30,3 миллиарда шекелей на безопасность и гражданские нужды, связанные с войной. Только что правительство одобрило предложенный мной бюджет на 2023 год. Предложение включало внесение поправок в бюджет и добавление десятков миллиардов на нужды безопасности и гражданские нужды", - сообщил Смотрич по итогам ночного заседания кабмина.
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По словам Смотрича, обновленный бюджет предусматривает выделение 17 миллиардов шекелей (4,6 миллиарда долларов) на оборону и 13,3 миллиарда шекелей (3,6 миллиарда долларов) на гражданские нужды военного времени.
Открывая заседание кабинета министров, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после начала эскалации конфликта он дал указание "открыть все краны" и позаботиться обо всех.
«
"Мы сделали это тогда и делаем сегодня. Сегодня мы принимаем огромный бюджет в размере 30 миллиардов шекелей на 1,5 месяца для удовлетворения всех нужд войны. Уточню: ЦАХАЛ, полиции, семьям похищенных, раненых, погибших и убитых, эвакуированным семьям, малому бизнесу, резервистам.... восстановлению приграничных районов, отрядам самообороны, на нужды здравоохранения, социального обеспечения и образования, всем", - заявил Нетаньяху.
Обновленный бюджет теперь должен быть утвержден парламентом страны (кнессетом). Израильские СМИ сообщили, что шесть министров кабинета, включая пятерых от партии Бени Ганца "Государственный лагерь" и министра экономики Нира Барката от "Ликуда", проголосовали против утверждения обновленного бюджета, так как в нем предусмотрены сотни миллионов шекелей на финансирование потребностей ультраортодоксов и поселенцев на Западном Берегу.
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