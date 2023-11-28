https://ria.ru/20231128/budanov-1912336889.html

У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ

У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ

У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке, сообщило... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:04

2023-11-28T13:04

2023-11-28T13:20

кирилл буданов

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в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке, сообщило во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники.Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения."По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

https://ria.ru/20231012/beseda-1902311930.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл буданов, украина, в мире