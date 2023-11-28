https://ria.ru/20231128/budanov-1912336889.html
У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ
У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ
У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке, сообщило... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:04
2023-11-28T13:04
2023-11-28T13:20
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке, сообщило во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники.Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения."По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кирилл буданов, украина, в мире
Кирилл Буданов, Украина, В мире
У главы ГУР Украины Буданова не установили отравление, пишут СМИ
РБК-Украина: у главы ГУР Буданова не установили отравление тяжелыми металлами
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке, сообщило во вторник агентство "РБК-Украина
" со ссылкой на источники.
Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения.
"По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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