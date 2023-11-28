https://ria.ru/20231128/bronzovka-1912271897.html

Сибирские ученые научились выращивать жука-бронзовку для пищевых добавок

Сибирские ученые научились выращивать жука-бронзовку для пищевых добавок - РИА Новости, 28.11.2023

Сибирские ученые научились выращивать жука-бронзовку для пищевых добавок

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) создали технологию выращивания жука-бронзовки с крупными личинками для пищевых добавок, сообщили РИА Новости в вузе во... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:40

2023-11-28T07:40

2023-11-28T07:40

томский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 28 ноя - РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) создали технологию выращивания жука-бронзовки с крупными личинками для пищевых добавок, сообщили РИА Новости в вузе во вторник. Беспозвоночные животные, содержащие большое количество белка, становятся всё более популярной основой для пищевых добавок. Биологи Томского государственного университета третий год разрабатывают подходы для повышения уровня микро- и макроэлементов в беспозвоночных. "Недавно исследователи из Биологического института ТГУ создали технологию лабораторного выращивания жука-бронзовки золотистой, личинки которой обладают большой биомассой. В лаборатории продуктивность животного увеличилась в пять раз, что делает его выращивание высокорентабельным", - говорится в сообщении. Завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова пояснила, что бронзовка золотистая – один из оптимальных для выращивания видов. Жуки быстро размножаются, их личинки содержат большое количество животного белка. "Уникальность этого вида в том, что при их выращивании, в отличие от многих других представителей данной группы, питанием являются не пищевые растительные отходы, а отходы целлюлозной промышленности, в том числе опилки. При этом переработанные древесные остатки превращаются в полезный продукт – органическое удобрение", - рассказала исследовательница. В ходе исследовательского проекта, который биологи реализуют на базе передовой инженерной школы "Агробиотек" ТГУ, разработана технология выращивания бронзовки в лабораторных условиях. При этом способность к размножению и скорость развития жука увеличилась в несколько раз. Учёные уже отправили заявку на патент. "По данным, представленным в научной литературе, считалось, что в одну кладку самка максимально даёт 15 яиц, а мы на практике доказали, что она даёт 5 кладок по 15 яиц. Вместе с тем считается, что в дикой среде взрослые особи живут не очень долго, но в лабораторных условиях всё иначе. Мы видим, что самки живут два месяца и при этом продолжают регулярно воспроизводить потомство. При этом сам цикл воспроизводства от яйца до яйца, за который бронзовка вырастает во взрослую особь и начинает приносить потомство, сократился с двух лет до полугода. Это значительно повышает рентабельность выращивания бронзовки", сообщила Симакова. К плюсами учёные также относят то, что насекомое, обитающее в Сибири и адаптированное к её климатическим условиям, очень неприхотливо, в частности, не нуждается в высоких температурах. Бронзовку можно выращивать в темноте с минимальными энергозатратами, лишь взрослые жуки нуждаются в солнечном свете непродолжительное время.

https://ria.ru/20231127/nauka-1911612892.html

https://ria.ru/20231125/nanobiomeditsina-1911823361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томский государственный университет