https://ria.ru/20231128/borrel-1912453156.html

Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье

Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье - РИА Новости, 28.11.2023

Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что примет участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, но переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым не... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:39

2023-11-28T17:39

2023-11-28T17:39

в мире

северная македония

жозеп боррель

сергей лавров

обсе

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что примет участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, но переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым не планируется. "Я поеду на встречу ОБСЕ, я должен туда поехать, так как мы являемся членами этой организации и должны представлять нашу точку зрения, противопоставлять ее точке зрения России <…> У меня не будет возможности провести переговоры с министром (Сергеем – ред.) Лавровым, так как на следующий день мне надо будет вернуться для участия во встрече Европейского оборонного агентства <…> Но я не хочу, чтобы место ЕС (на заседании ОБСЕ - ред.) пустовало", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. В российском посольстве в Болгарии сообщили РИА Новости, что Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что такое предоставление воздушного пространства не будет нарушением антироссийских санкций. Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.

https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html

https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html

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Кирилл Волков

в мире, северная македония, жозеп боррель, сергей лавров, обсе, евросоюз, россия