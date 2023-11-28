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Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье - РИА Новости, 28.11.2023
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17:39 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/borrel-1912453156.html
Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье
Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье - РИА Новости, 28.11.2023
Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что примет участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, но переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым не... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:39
2023-11-28T17:39
в мире
северная македония
жозеп боррель
сергей лавров
обсе
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что примет участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, но переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым не планируется. "Я поеду на встречу ОБСЕ, я должен туда поехать, так как мы являемся членами этой организации и должны представлять нашу точку зрения, противопоставлять ее точке зрения России &lt;…&gt; У меня не будет возможности провести переговоры с министром (Сергеем – ред.) Лавровым, так как на следующий день мне надо будет вернуться для участия во встрече Европейского оборонного агентства &lt;…&gt; Но я не хочу, чтобы место ЕС (на заседании ОБСЕ - ред.) пустовало", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. В российском посольстве в Болгарии сообщили РИА Новости, что Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что такое предоставление воздушного пространства не будет нарушением антироссийских санкций. Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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в мире, северная македония, жозеп боррель, сергей лавров, обсе, евросоюз, россия
В мире, Северная Македония, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, ОБСЕ, Евросоюз, Россия
Боррель заявил, что не планирует переговоров с Лавровым в Скопье

Боррель заявил, что поедет на встречу ОБСЕ в Скопье, но не встретится с Лавровым

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что примет участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, но переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым не планируется.
"Я поеду на встречу ОБСЕ, я должен туда поехать, так как мы являемся членами этой организации и должны представлять нашу точку зрения, противопоставлять ее точке зрения России <…> У меня не будет возможности провести переговоры с министром (Сергеем – ред.) Лавровым, так как на следующий день мне надо будет вернуться для участия во встрече Европейского оборонного агентства <…> Но я не хочу, чтобы место ЕС (на заседании ОБСЕ - ред.) пустовало", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Кулеба отказался участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии
Вчера, 15:17
Ранее пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. В российском посольстве в Болгарии сообщили РИА Новости, что Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что такое предоставление воздушного пространства не будет нарушением антироссийских санкций.
Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Так кто же убивает ОБСЕ? Статья постпреда России при организации Лукашевича
27 сентября, 09:00
 
В миреСеверная МакедонияЖозеп БоррельСергей ЛавровОБСЕЕвросоюзРоссия
 
 
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