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Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев
Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев - РИА Новости, 28.11.2023
Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев
Украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми диалог не помогает, такое заявление сделал организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T01:49
2023-11-28T01:49
2023-11-28T01:59
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми диалог не помогает, такое заявление сделал организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер на своей странице в социальной сети Facebook*."Есть страна, которая своим поведением напоминает избалованного ребенка. Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложном положении и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, этот ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре", — написал он.По словам Меклера, виноваты в таком случае те, кто не смог должным образом воспитать ребенка, и признал, что разумный диалог в этих обстоятельствах бесполезен.Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231123/defitsit-1911351580.html
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в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев
Организатор польского протеста на границе назвал украинцев избалованными детьми
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми диалог не помогает, такое заявление сделал организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер на своей странице в социальной сети Facebook*.
"Есть страна, которая своим поведением напоминает избалованного ребенка. Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложном положении и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, этот ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре", — написал он.
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По словам Меклера, виноваты в таком случае те, кто не смог должным образом воспитать ребенка, и признал, что разумный диалог в этих обстоятельствах бесполезен.
Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. На Украине рассказали, что страна потеряла 400 миллионов евро из-за Польши