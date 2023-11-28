https://ria.ru/20231128/blokada-1912257381.html

Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев

Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев - РИА Новости, 28.11.2023

Организатор польской блокады едко охарактеризовал украинцев

Украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми диалог не помогает, такое заявление сделал организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T01:49

2023-11-28T01:49

2023-11-28T01:59

в мире

польша

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_0:0:2554:1437_1920x0_80_0_0_5fb708afaabfc720ab6513a19dc536fe.png

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми диалог не помогает, такое заявление сделал организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер на своей странице в социальной сети Facebook*."Есть страна, которая своим поведением напоминает избалованного ребенка. Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложном положении и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, этот ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре", — написал он.По словам Меклера, виноваты в таком случае те, кто не смог должным образом воспитать ребенка, и признал, что разумный диалог в этих обстоятельствах бесполезен.Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231123/defitsit-1911351580.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911297390.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, россия