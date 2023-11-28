https://ria.ru/20231128/blagoustroystvo-1912511244.html

На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий

На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий - РИА Новости, 28.11.2023

На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий

Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:50

2023-11-28T23:50

2023-11-28T23:50

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Благодаря нацпроектам по инициативе Президента (России - ред.) Владимира Владимировича Путина у нас есть возможность строить парки и скверы, создавать места для отдыха и занятий спортом. За пять лет уже благоустроили 1300 территорий. Это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах. В этом году обновляем 142 территории. На это из бюджетов всех уровней направили четыре миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что зеленые зоны благоустраивают по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "В планах на 2024 год – обновить 65 общественных пространств. Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам. Заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство", - добавил Кондратьев. На территории зеленых зон устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. Высаживают новые деревья и кустарники, монтируют систему полива. Там, где необходимо, устанавливают камеры видеонаблюдения, добавляют власти.

https://ria.ru/20231128/kuban-1912326103.html

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия