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На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий - РИА Новости, 28.11.2023
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Краснодарский край
 
23:50 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/blagoustroystvo-1912511244.html
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий - РИА Новости, 28.11.2023
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий
Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:50
2023-11-28T23:50
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Благодаря нацпроектам по инициативе Президента (России - ред.) Владимира Владимировича Путина у нас есть возможность строить парки и скверы, создавать места для отдыха и занятий спортом. За пять лет уже благоустроили 1300 территорий. Это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах. В этом году обновляем 142 территории. На это из бюджетов всех уровней направили четыре миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что зеленые зоны благоустраивают по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "В планах на 2024 год – обновить 65 общественных пространств. Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам. Заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство", - добавил Кондратьев. На территории зеленых зон устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. Высаживают новые деревья и кустарники, монтируют систему полива. Там, где необходимо, устанавливают камеры видеонаблюдения, добавляют власти.
https://ria.ru/20231128/kuban-1912326103.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий

Власти Краснодарского края за пять лет благоустроили 1300 территорий

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"Благодаря нацпроектам по инициативе Президента (России - ред.) Владимира Владимировича Путина у нас есть возможность строить парки и скверы, создавать места для отдыха и занятий спортом. За пять лет уже благоустроили 1300 территорий. Это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах. В этом году обновляем 142 территории. На это из бюджетов всех уровней направили четыре миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Отмечается, что зеленые зоны благоустраивают по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
«
"В планах на 2024 год – обновить 65 общественных пространств. Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам. Заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство", - добавил Кондратьев.
На территории зеленых зон устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. Высаживают новые деревья и кустарники, монтируют систему полива. Там, где необходимо, устанавливают камеры видеонаблюдения, добавляют власти.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
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