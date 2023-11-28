https://ria.ru/20231128/blagoustroystvo-1912511244.html
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий - РИА Новости, 28.11.2023
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий
Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:50
2023-11-28T23:50
2023-11-28T23:50
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Благодаря нацпроектам по инициативе Президента (России - ред.) Владимира Владимировича Путина у нас есть возможность строить парки и скверы, создавать места для отдыха и занятий спортом. За пять лет уже благоустроили 1300 территорий. Это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах. В этом году обновляем 142 территории. На это из бюджетов всех уровней направили четыре миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что зеленые зоны благоустраивают по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "В планах на 2024 год – обновить 65 общественных пространств. Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам. Заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство", - добавил Кондратьев. На территории зеленых зон устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. Высаживают новые деревья и кустарники, монтируют систему полива. Там, где необходимо, устанавливают камеры видеонаблюдения, добавляют власти.
https://ria.ru/20231128/kuban-1912326103.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани за пять лет благоустроили 1300 территорий
Власти Краснодарского края за пять лет благоустроили 1300 территорий
КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края благоустроили 1300 парков и скверов, мест для отдыха и занятий спортом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"Благодаря нацпроектам по инициативе Президента (России - ред.) Владимира Владимировича Путина у нас есть возможность строить парки и скверы, создавать места для отдыха и занятий спортом. За пять лет уже благоустроили 1300 территорий. Это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах. В этом году обновляем 142 территории. На это из бюджетов всех уровней направили четыре миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Отмечается, что зеленые зоны благоустраивают по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
«
"В планах на 2024 год – обновить 65 общественных пространств. Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам. Заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство", - добавил Кондратьев.
На территории зеленых зон устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. Высаживают новые деревья и кустарники, монтируют систему полива. Там, где необходимо, устанавливают камеры видеонаблюдения, добавляют власти.
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