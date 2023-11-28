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Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией - РИА Новости, 28.11.2023
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16:39 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/biometriya-1912424353.html
Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией
Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией - РИА Новости, 28.11.2023
Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией
Сбербанк получил аккредитацию Минцифры России в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:39
2023-11-28T16:39
технологии
сбербанк россии
россия
сбер
биометрия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил аккредитацию Минцифры России в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбербанк 28 ноября получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - говорится в сообщении. Банк уточнил, что в соответствии с законом организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодательства, в том числе по обеспечению безопасности персональных данных, и получить аккредитацию от Минцифры. В пресс-службе отметили, что Сбербанк уже завершил кампанию по информированию клиентов о передаче биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и завершит передачу в установленные законом сроки. На сегодняшний день Сбербанк может работать с ЕБС в части сбора биометрических персональных данных, удалённого банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию, уточняется в сообщении. В пресс-службе напомнили, что при наличии в "Сбере" биометрических персональных данных клиент может получить большинство услуг в крупных отделениях банка без паспорта, а также воспользоваться банкоматами без карты или смартфона. Более 180 тысяч устройств в магазинах позволяют клиентам оплачивать покупки лицевой биометрией благодаря сервису "Оплата улыбкой".
https://ria.ru/20231108/biometriya-1908285354.html
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технологии, сбербанк россии, россия, сбер, биометрия
Технологии, Сбербанк России, Россия, Сбер, Биометрия
Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией

Сбербанк получил аккредитацию от Минцифры для работы с биометрическими данными

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетители в офисе Cбербанка
Посетители в офисе Cбербанка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Посетители в офисе Cбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил аккредитацию Минцифры России в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«
"Сбербанк 28 ноября получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - говорится в сообщении.
Банк уточнил, что в соответствии с законом организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодательства, в том числе по обеспечению безопасности персональных данных, и получить аккредитацию от Минцифры.
В пресс-службе отметили, что Сбербанк уже завершил кампанию по информированию клиентов о передаче биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и завершит передачу в установленные законом сроки.
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На сегодняшний день Сбербанк может работать с ЕБС в части сбора биометрических персональных данных, удалённого банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию, уточняется в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что при наличии в "Сбере" биометрических персональных данных клиент может получить большинство услуг в крупных отделениях банка без паспорта, а также воспользоваться банкоматами без карты или смартфона. Более 180 тысяч устройств в магазинах позволяют клиентам оплачивать покупки лицевой биометрией благодаря сервису "Оплата улыбкой".
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