https://ria.ru/20231128/biometriya-1912424353.html

Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией

Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией - РИА Новости, 28.11.2023

Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией

Сбербанк получил аккредитацию Минцифры России в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:39

2023-11-28T16:39

2023-11-28T16:39

технологии

сбербанк россии

россия

сбер

биометрия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сбербанк получил аккредитацию Минцифры России в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбербанк 28 ноября получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - говорится в сообщении. Банк уточнил, что в соответствии с законом организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодательства, в том числе по обеспечению безопасности персональных данных, и получить аккредитацию от Минцифры. В пресс-службе отметили, что Сбербанк уже завершил кампанию по информированию клиентов о передаче биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и завершит передачу в установленные законом сроки. На сегодняшний день Сбербанк может работать с ЕБС в части сбора биометрических персональных данных, удалённого банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию, уточняется в сообщении. В пресс-службе напомнили, что при наличии в "Сбере" биометрических персональных данных клиент может получить большинство услуг в крупных отделениях банка без паспорта, а также воспользоваться банкоматами без карты или смартфона. Более 180 тысяч устройств в магазинах позволяют клиентам оплачивать покупки лицевой биометрией благодаря сервису "Оплата улыбкой".

https://ria.ru/20231108/biometriya-1908285354.html

https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сбербанк россии, россия, сбер, биометрия