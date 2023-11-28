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Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства - РИА Новости, 28.11.2023
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17:46 28.11.2023 (обновлено: 19:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/biologiya-1912455266.html
Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства
Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства - РИА Новости, 28.11.2023
Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства
Минобороны РФ предполагает, что ВСУ могут применить биологические средства в связи со своим провалившимся контрнаступлением, сообщил начальник войск... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:46
2023-11-28T19:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предполагает, что ВСУ могут применить биологические средства в связи со своим провалившимся контрнаступлением, сообщил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых."В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств. Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных", - сказал генерал.Он добавил, что "косвенным свидетельством для этого является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды".РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства

Генерал Кириллов: ВСУ могут применить биооружие из-за провала контрнаступления

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предполагает, что ВСУ могут применить биологические средства в связи со своим провалившимся контрнаступлением, сообщил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.
"В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств. Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных", - сказал генерал.
Он добавил, что "косвенным свидетельством для этого является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды".
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.
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