https://ria.ru/20231128/biologiya-1912455266.html

Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства

Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства - РИА Новости, 28.11.2023

Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства

Минобороны РФ предполагает, что ВСУ могут применить биологические средства в связи со своим провалившимся контрнаступлением, сообщил начальник войск... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:46

2023-11-28T17:46

2023-11-28T19:02

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предполагает, что ВСУ могут применить биологические средства в связи со своим провалившимся контрнаступлением, сообщил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых."В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств. Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных", - сказал генерал.Он добавил, что "косвенным свидетельством для этого является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды".РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр