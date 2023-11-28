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В Баку раскритиковали заявления спикера парламента Армении об анклавах - РИА Новости, 28.11.2023
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18:43 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/azerbaydzhan-1912472594.html
В Баку раскритиковали заявления спикера парламента Армении об анклавах
В Баку раскритиковали заявления спикера парламента Армении об анклавах - РИА Новости, 28.11.2023
В Баку раскритиковали заявления спикера парламента Армении об анклавах
Спикер парламента Армении Ален Симонян сделал далекие от истины заявления относительно азербайджанских анклавов, говорится в заявлении пресс-службы Милли... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:43
2023-11-28T18:43
в мире
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 28 ноя – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян сделал далекие от истины заявления относительно азербайджанских анклавов, говорится в заявлении пресс-службы Милли Меджлиса (азербайджанского парламента). Ранее во вторник Симонян в беседе с журналистами заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования. При этом он сообщил, что в настоящее время трудно найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов. Он также добавил, что возможен и другой вариант, предусматривающий сохранение анклавов за странами, на территории которых они находятся. "Спикер армянского парламента Ален Симонян 28 ноября в своем заявлении в очередной раз, искажая реалии в регионе, сделал далекие от истины заявления. Это интервью спикера армянского парламента ясно свидетельствует о том, что руководство Армении придерживается линии "абсурдных претензий", а также стремится привлечь внимание своих зарубежных покровителей. По-другому невозможно объяснить его последние высказывания", - говорится в заявлении. Как считают в парламенте Азербайджана, Симонян пытается завуалировать свое желание стереть из памяти тот факт, что международно признанные территории Азербайджана на протяжении 30 лет были оккупированы Арменией. "Тот факт, что спикер парламента моноэтнической Армении, уничтожившей на оккупированных землях и на территории Армении сотни исторических, культурных и религиозных памятников, принадлежавших азербайджанцам, изменившей названия памятников и топонимов, мерит своим аршином Азербайджан, где представители различных этнических групп живут в мире и согласии, а историческое и культурное наследие охраняется на государственном уровне, показывает истинное лицо Симоняна. Его попытка юридически оправдать своим примитивным мышлением тот факт, что 7 сел Газахского района и Керки до сих пор находятся под оккупацией Армении, и обвинить Азербайджан в оккупации, является ничем иным, как проявлением больного мышления", - говорится в сообщении. Ранее власти Армении признавали, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном будет, возможно, необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Баку раскритиковали заявления спикера парламента Армении об анклавах

Парламент Азербайджана назвал заявления Еревана об анклавах далекими от истины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 28 ноя – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян сделал далекие от истины заявления относительно азербайджанских анклавов, говорится в заявлении пресс-службы Милли Меджлиса (азербайджанского парламента).
Ранее во вторник Симонян в беседе с журналистами заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования. При этом он сообщил, что в настоящее время трудно найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов. Он также добавил, что возможен и другой вариант, предусматривающий сохранение анклавов за странами, на территории которых они находятся.
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"Спикер армянского парламента Ален Симонян 28 ноября в своем заявлении в очередной раз, искажая реалии в регионе, сделал далекие от истины заявления. Это интервью спикера армянского парламента ясно свидетельствует о том, что руководство Армении придерживается линии "абсурдных претензий", а также стремится привлечь внимание своих зарубежных покровителей. По-другому невозможно объяснить его последние высказывания", - говорится в заявлении.
Как считают в парламенте Азербайджана, Симонян пытается завуалировать свое желание стереть из памяти тот факт, что международно признанные территории Азербайджана на протяжении 30 лет были оккупированы Арменией. "Тот факт, что спикер парламента моноэтнической Армении, уничтожившей на оккупированных землях и на территории Армении сотни исторических, культурных и религиозных памятников, принадлежавших азербайджанцам, изменившей названия памятников и топонимов, мерит своим аршином Азербайджан, где представители различных этнических групп живут в мире и согласии, а историческое и культурное наследие охраняется на государственном уровне, показывает истинное лицо Симоняна. Его попытка юридически оправдать своим примитивным мышлением тот факт, что 7 сел Газахского района и Керки до сих пор находятся под оккупацией Армении, и обвинить Азербайджан в оккупации, является ничем иным, как проявлением больного мышления", - говорится в сообщении.
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Ранее власти Армении признавали, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном будет, возможно, необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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