https://ria.ru/20231128/avtomobil-1912486205.html

В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль

В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль

Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:47

2023-11-28T19:47

2023-11-28T19:47

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса. "Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАДа", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Департамент транспорта рекомендует объезжать этот участок.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы