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В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.11.2023
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19:47 28.11.2023
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В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.11.2023
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль
Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:47
2023-11-28T19:47
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса. "Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАДа", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Департамент транспорта рекомендует объезжать этот участок.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль

Дептранс Москвы: движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса.
«
"Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАДа", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Департамент транспорта рекомендует объезжать этот участок.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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