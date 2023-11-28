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В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.11.2023
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль
Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:47
2023-11-28T19:47
2023-11-28T19:47
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале дептранса. "Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАДа", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Департамент транспорта рекомендует объезжать этот участок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль
Дептранс Москвы: движение в сторону МКАД в Северо-Западном тоннеле затруднено