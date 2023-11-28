Рейтинг@Mail.ru
В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда" - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/audioserial-1912319004.html
В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"
В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда" - РИА Новости, 28.11.2023
В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"
Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье создали медиапроект, где собраны "акустические портреты" уникальных мест юга региона, сообщает учреждение. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:10
2023-11-28T12:10
москва
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908299671_0:203:2159:1417_1920x0_80_0_0_54bf601329fffbae2e65d634276f5e56.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье создали медиапроект, где собраны "акустические портреты" уникальных мест юга региона, сообщает учреждение. "Звуки Кравцовских водопадов, оленепарка на Гамова и других уникальных мест южного Приморья впервые стали "аудиосериалом". Национальный парк "Земля леопарда" сохраняет уникальную природу южного Приморья, где разнообразие ландшафтов сочетается со множеством редких, в том числе эндемичных видов. Именно их "акустические портреты" стали сердцем проекта", - говорится в сообщении. Чтобы создать медиапроект "Как звучит Земля леопарда" длительностью около часа, специалисты отправились в экспедицию. "Мы запечатлели удивительные звуковые и визуальные ландшафты – это поможет привлечь внимание к необходимости сохранения этой природы", – приводятся слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка. Сейчас проект можно оценить на сайте нацпарка. Там размещены видео с пейзажами и обитателями охраняемой территории на фоне криков птиц, шума ветра или рокота прибоя. Звуковой материал собирали в красивейших местах Приморья, в том числе на острове Фуругельма, мысе Островок Фальшивый и других. Также созданы так называемые "Живые открытки" – авторские фотографии из экспедиции с QR-кодом, открывающим аудиозапись с локации на фото. Открытки ранее представили на фестивале-выставке "Россия" в Москве. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
https://ria.ru/20220209/tigr-1771697620.html
москва
приморский край
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908299671_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_89b09a59c0c37fe92c0a48022ffbc84d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда"
Москва, Приморский край, Китай, ФГБУ "Земля леопарда"
В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"

В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"

© ФотоДальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка "Земля леопарда". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье создали медиапроект, где собраны "акустические портреты" уникальных мест юга региона, сообщает учреждение.
«
"Звуки Кравцовских водопадов, оленепарка на Гамова и других уникальных мест южного Приморья впервые стали "аудиосериалом". Национальный парк "Земля леопарда" сохраняет уникальную природу южного Приморья, где разнообразие ландшафтов сочетается со множеством редких, в том числе эндемичных видов. Именно их "акустические портреты" стали сердцем проекта", - говорится в сообщении.
Чтобы создать медиапроект "Как звучит Земля леопарда" длительностью около часа, специалисты отправились в экспедицию.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"
9 февраля 2022, 04:09
"Мы запечатлели удивительные звуковые и визуальные ландшафты – это поможет привлечь внимание к необходимости сохранения этой природы", – приводятся слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка.
Сейчас проект можно оценить на сайте нацпарка. Там размещены видео с пейзажами и обитателями охраняемой территории на фоне криков птиц, шума ветра или рокота прибоя. Звуковой материал собирали в красивейших местах Приморья, в том числе на острове Фуругельма, мысе Островок Фальшивый и других.
Также созданы так называемые "Живые открытки" – авторские фотографии из экспедиции с QR-кодом, открывающим аудиозапись с локации на фото. Открытки ранее представили на фестивале-выставке "Россия" в Москве.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
 
МоскваПриморский крайКитайФГБУ "Земля леопарда"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала