https://ria.ru/20231128/audioserial-1912319004.html

В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"

В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда" - РИА Новости, 28.11.2023

В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье создали медиапроект, где собраны "акустические портреты" уникальных мест юга региона, сообщает учреждение. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:10

2023-11-28T12:10

2023-11-28T12:10

москва

приморский край

китай

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье создали медиапроект, где собраны "акустические портреты" уникальных мест юга региона, сообщает учреждение. "Звуки Кравцовских водопадов, оленепарка на Гамова и других уникальных мест южного Приморья впервые стали "аудиосериалом". Национальный парк "Земля леопарда" сохраняет уникальную природу южного Приморья, где разнообразие ландшафтов сочетается со множеством редких, в том числе эндемичных видов. Именно их "акустические портреты" стали сердцем проекта", - говорится в сообщении. Чтобы создать медиапроект "Как звучит Земля леопарда" длительностью около часа, специалисты отправились в экспедицию. "Мы запечатлели удивительные звуковые и визуальные ландшафты – это поможет привлечь внимание к необходимости сохранения этой природы", – приводятся слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка. Сейчас проект можно оценить на сайте нацпарка. Там размещены видео с пейзажами и обитателями охраняемой территории на фоне криков птиц, шума ветра или рокота прибоя. Звуковой материал собирали в красивейших местах Приморья, в том числе на острове Фуругельма, мысе Островок Фальшивый и других. Также созданы так называемые "Живые открытки" – авторские фотографии из экспедиции с QR-кодом, открывающим аудиозапись с локации на фото. Открытки ранее представили на фестивале-выставке "Россия" в Москве. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20220209/tigr-1771697620.html

москва

приморский край

китай

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москва, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда"