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НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг - РИА Новости, 28.11.2023
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг
НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:59
2023-11-28T19:59
2023-11-28T20:00
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний в Брюсселе глав МИД стран блока. "НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы противостоим глобальным проблемам, нуждаемся в более тесном сотрудничестве с нашими партнерами Индо-Тихоокеанского региона", - сказал он.
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в мире, европа, йенс столтенберг, нато, северная америка, брюссель
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НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг
Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом, но нуждается в расширении