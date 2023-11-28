https://ria.ru/20231128/alyans-1912488290.html

НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг

НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг - РИА Новости, 28.11.2023

НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг

НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:59

2023-11-28T19:59

2023-11-28T20:00

в мире

европа

йенс столтенберг

нато

северная америка

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний в Брюсселе глав МИД стран блока. "НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы противостоим глобальным проблемам, нуждаемся в более тесном сотрудничестве с нашими партнерами Индо-Тихоокеанского региона", - сказал он.

https://ria.ru/20231128/sammit-1912475230.html

европа

северная америка

брюссель

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в мире, европа, йенс столтенберг, нато, северная америка, брюссель