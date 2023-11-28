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НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг - РИА Новости, 28.11.2023
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19:59 28.11.2023 (обновлено: 20:00 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/alyans-1912488290.html
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг - РИА Новости, 28.11.2023
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг
НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:59
2023-11-28T20:00
в мире
европа
йенс столтенберг
нато
северная америка
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний в Брюсселе глав МИД стран блока. "НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы противостоим глобальным проблемам, нуждаемся в более тесном сотрудничестве с нашими партнерами Индо-Тихоокеанского региона", - сказал он.
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европа
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в мире, европа, йенс столтенберг, нато, северная америка, брюссель
В мире, Европа, Йенс Столтенберг, НАТО, Северная Америка, Брюссель
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг

Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом, но нуждается в расширении

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но нуждается в расширении партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний в Брюсселе глав МИД стран блока.
«
"НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы противостоим глобальным проблемам, нуждаемся в более тесном сотрудничестве с нашими партнерами Индо-Тихоокеанского региона", - сказал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Блинкен обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО в 2024 году
Вчера, 18:51
 
В миреЕвропаЙенс СтолтенбергНАТОСеверная АмерикаБрюссель
 
 
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