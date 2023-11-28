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В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.11.2023
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15:21 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/akkuyu-1912382968.html
В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"
В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.11.2023
В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"
АЭС "Аккую" рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию первого энергоблока в июле 2025 года, сообщил заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:21
2023-11-28T15:21
турция
анкара (провинция)
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. АЭС "Аккую" рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию первого энергоблока в июле 2025 года, сообщил заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО Аккую Нуклеар Дмитрий Романец. Его слова приводит газета Dünya."Наш главный приоритет - безопасность. В 2025 году мы должны ввести первый блок в полную коммерческую эксплуатацию. По договору купли-продажи электроэнергии мы должны предоставить первую электроэнергию в июле 2025 года", - сказал он.Он отметил, что существует возможность продления 60-летнего планового срока эксплуатации станции на 20 лет. Романец также сообщил, что работы на остальных блоках электростанции идут в соответствии с запланированным графиком. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на сооружение в Турции еще одной АЭС "Синоп", российская сторона переходит к обсуждению с Анкарой практических вопросов реализации этого проекта.
https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html
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турция, анкара (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Анкара (провинция), Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию в июле 2025 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. АЭС "Аккую" рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию первого энергоблока в июле 2025 года, сообщил заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО Аккую Нуклеар Дмитрий Романец. Его слова приводит газета Dünya.
«
"Наш главный приоритет - безопасность. В 2025 году мы должны ввести первый блок в полную коммерческую эксплуатацию. По договору купли-продажи электроэнергии мы должны предоставить первую электроэнергию в июле 2025 года", - сказал он.
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"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику
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Он отметил, что существует возможность продления 60-летнего планового срока эксплуатации станции на 20 лет. Романец также сообщил, что работы на остальных блоках электростанции идут в соответствии с запланированным графиком.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на сооружение в Турции еще одной АЭС "Синоп", российская сторона переходит к обсуждению с Анкарой практических вопросов реализации этого проекта.
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ТурцияАнкара (провинция)Алексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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