https://ria.ru/20231128/akkuyu-1912382968.html

В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"

В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.11.2023

В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию первого энергоблока в июле 2025 года, сообщил заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:21

2023-11-28T15:21

2023-11-28T15:21

турция

анкара (провинция)

алексей лихачев

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. АЭС "Аккую" рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию первого энергоблока в июле 2025 года, сообщил заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО Аккую Нуклеар Дмитрий Романец. Его слова приводит газета Dünya."Наш главный приоритет - безопасность. В 2025 году мы должны ввести первый блок в полную коммерческую эксплуатацию. По договору купли-продажи электроэнергии мы должны предоставить первую электроэнергию в июле 2025 года", - сказал он.Он отметил, что существует возможность продления 60-летнего планового срока эксплуатации станции на 20 лет. Романец также сообщил, что работы на остальных блоках электростанции идут в соответствии с запланированным графиком. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на сооружение в Турции еще одной АЭС "Синоп", российская сторона переходит к обсуждению с Анкарой практических вопросов реализации этого проекта.

https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html

https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html

турция

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

турция, анкара (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"