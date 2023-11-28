https://ria.ru/20231128/agrologisticheskiy_kompleks-1912483878.html

Россия и Узбекистан запустили агрологистический комплекс при поддержке ВЭБа

Россия и Узбекистан запустили агрологистический комплекс при поддержке ВЭБа - РИА Новости, 28.11.2023

Россия и Узбекистан запустили агрологистический комплекс при поддержке ВЭБа

Россия и Узбекистан в режиме видеоконференции открыли новый агрологистический комплекс в Джизакской области, созданный при финансовой поддержке группы ВЭБ.РФ,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:35

2023-11-28T19:35

2023-11-28T19:35

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экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Узбекистан в режиме видеоконференции открыли новый агрологистический комплекс в Джизакской области, созданный при финансовой поддержке группы ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации. Соответствующий меморандум о взаимопонимании по реализации инфраструктурного проекта в сельскохозяйственной отрасли был подписан в 2020 году в ходе бизнес-миссии в Узбекистан. Для создания инфраструктуры поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию ВЭБ.РФ предоставил долгосрочное финансирование под страховое покрытие ЭКСАР. Общая стоимость проекта составляет 673 миллиона рублей, участие ВЭБ.РФ - 542 миллиона рублей. "Реализация проекта позволит республике Узбекистан систематизировать комплексные производственно-логистические цепочки экспорта продукции не только в Российскую Федерацию, но и многие другие страны, обеспечить собственных производителей экспортными каналами сбыта продукции по международным стандартам и с наименьшими расходами. Комплекс будет предоставлять участникам сельскохозяйственного рынка услуги по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике плодоовощной продукции", - отметил вице-премьер Алексей Оверчук, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Комплекс предназначен для оказания услуг по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Мощности комплекса позволят обрабатывать около 260 тысяч тонн сельхозпродукции в год. Узбекская сторона планирует обеспечить поток сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в Россию в объеме достаточном для полной загрузки мощностей; обеспечить одновременное осуществление таможенного оформления, декларирования, сертификации, санитарно-эпидемиологического надзора, связанных с экспортными поставками сельскохозяйственной продукции. Агрологистический комплекс станет частью проекта "Агроэкспресс" – специализированного сервиса по доставке грузов АПК с помощью ускоренных контейнерных перевозок. Проект "Агроэкспресс" реализуется с 2019 года совместно АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (группа ВЭБ.РФ) и предполагает организацию ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок продуктов питания из РФ.

https://ria.ru/20231117/uzagroexpo-1910137830.html

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