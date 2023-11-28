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В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
13:18 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/aeroporty-1912335535.html
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду - РИА Новости, 28.11.2023
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду
Аэропорты столичного региона Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт в Сочи на фоне непогоды в регионах... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
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пулково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорты столичного региона Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт в Сочи на фоне непогоды в регионах России работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса. "Задержек на вылет по метеоусловиям нет. Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорты Пулково работает в штатном режиме, – говорится в сообщении. – В Сочи погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Отмен рейсов из/в Сочи за прошедшие сутки не зафиксировано". Отмечается, что в Пулково в настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления, добавляет ведомство.В понедельник в Москве был продолжительный снегопад и ледяной дождь. Во вторник в столице ожидается погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в городе начался град с дождем. На Петербург обрушился снегопад. Накануне Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Северной столице на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов.
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В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду

Аэропорты столичного региона, Пулково и Сочи на фоне непогоды работают штатно

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорты столичного региона Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт в Сочи на фоне непогоды в регионах России работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса.
"Задержек на вылет по метеоусловиям нет. Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорты Пулково работает в штатном режиме, – говорится в сообщении. – В Сочи погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Отмен рейсов из/в Сочи за прошедшие сутки не зафиксировано".
Отмечается, что в Пулково в настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления, добавляет ведомство.
В понедельник в Москве был продолжительный снегопад и ледяной дождь. Во вторник в столице ожидается погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в городе начался град с дождем. На Петербург обрушился снегопад. Накануне Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Северной столице на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов.
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов
08:58
 
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