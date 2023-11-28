https://ria.ru/20231128/aeroporty-1912335535.html
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду - РИА Новости, 28.11.2023
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду
Аэропорты столичного региона Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт в Сочи на фоне непогоды в регионах... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорты столичного региона Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт в Сочи на фоне непогоды в регионах России работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса. "Задержек на вылет по метеоусловиям нет. Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорты Пулково работает в штатном режиме, – говорится в сообщении. – В Сочи погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Отмен рейсов из/в Сочи за прошедшие сутки не зафиксировано". Отмечается, что в Пулково в настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления, добавляет ведомство.В понедельник в Москве был продолжительный снегопад и ледяной дождь. Во вторник в столице ожидается погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в городе начался град с дождем. На Петербург обрушился снегопад. Накануне Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Северной столице на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов.
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новости - туризм, туризм, туристы, аэропорты, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорты, Пулково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Сочи
В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в непогоду
Аэропорты столичного региона, Пулково и Сочи на фоне непогоды работают штатно
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорты столичного региона Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт в Сочи на фоне непогоды в регионах России работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса.
"Задержек на вылет по метеоусловиям нет. Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорты Пулково работает в штатном режиме, – говорится в сообщении. – В Сочи погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Отмен рейсов из/в Сочи за прошедшие сутки не зафиксировано".
Отмечается, что в Пулково в настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления, добавляет ведомство.
В понедельник в Москве
был продолжительный снегопад и ледяной дождь. Во вторник в столице ожидается погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в городе начался град с дождем. На Петербург обрушился снегопад. Накануне Росавиация
сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Северной столице на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов.
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов