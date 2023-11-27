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Нидерланды передали скифское золото Украине - РИА Новости, 27.11.2023
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Культура
 
13:22 27.11.2023 (обновлено: 15:56 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912100230.html
Нидерланды передали скифское золото Украине
Нидерланды передали скифское золото Украине - РИА Новости, 27.11.2023
Нидерланды передали скифское золото Украине
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:22
2023-11-27T15:56
ситуация вокруг коллекции скифского золота
нидерланды
украина
культура
новости культуры
амстердам
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ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине."Все оставшиеся артефакты с выставки "Крым — золото и тайны Черного моря" Музей Алларда Пирсона перевез на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве", — говорится в поступившем в агентство пресс-релизе.Как сообщили в Университете Амстердама, который курирует музей, в прошлом месяце коллекция прошла независимую проверку, ее тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. В Киев груз прибыл 26 ноября.Как сообщала украинская таможня, грузовик с артефактами общим весом более 2,5 тонны въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где будет проходить идентификация сокровищ.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".После воссоединения крымских территорий с Россией в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
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ситуация вокруг коллекции скифского золота, нидерланды, украина, новости культуры, амстердам
Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Нидерланды, Украина, Культура, Новости культуры, Амстердам
Нидерланды передали скифское золото Украине

Музей в Амстердаме подтвердил, что передал скифское золото Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр. Архивное фото
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ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.
"Все оставшиеся артефакты с выставки "Крым — золото и тайны Черного моря" Музей Алларда Пирсона перевез на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве", — говорится в поступившем в агентство пресс-релизе.
Как сообщили в Университете Амстердама, который курирует музей, в прошлом месяце коллекция прошла независимую проверку, ее тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. В Киев груз прибыл 26 ноября.
Как сообщала украинская таможня, грузовик с артефактами общим весом более 2,5 тонны въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где будет проходить идентификация сокровищ.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
27 января, 02:31
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".
После воссоединения крымских территорий с Россией в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.
В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
6 ноября, 11:03
 
КультураСитуация вокруг коллекции скифского золотаНидерландыУкраинаНовости культурыАмстердам
 
 
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