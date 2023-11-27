https://ria.ru/20231127/zoloto-1912100230.html
Нидерланды передали скифское золото Украине
Нидерланды передали скифское золото Украине - РИА Новости, 27.11.2023
Нидерланды передали скифское золото Украине
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:22
2023-11-27T13:22
2023-11-27T15:56
ситуация вокруг коллекции скифского золота
нидерланды
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ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине."Все оставшиеся артефакты с выставки "Крым — золото и тайны Черного моря" Музей Алларда Пирсона перевез на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве", — говорится в поступившем в агентство пресс-релизе.Как сообщили в Университете Амстердама, который курирует музей, в прошлом месяце коллекция прошла независимую проверку, ее тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. В Киев груз прибыл 26 ноября.Как сообщала украинская таможня, грузовик с артефактами общим весом более 2,5 тонны въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где будет проходить идентификация сокровищ.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".После воссоединения крымских территорий с Россией в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг коллекции скифского золота, нидерланды, украина, новости культуры, амстердам
Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Нидерланды, Украина, Культура, Новости культуры, Амстердам
Нидерланды передали скифское золото Украине
Музей в Амстердаме подтвердил, что передал скифское золото Украине
ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.
"Все оставшиеся артефакты с выставки "Крым — золото и тайны Черного моря" Музей Алларда Пирсона перевез на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве", — говорится в поступившем в агентство пресс-релизе.
Как сообщили в Университете Амстердама, который курирует музей, в прошлом месяце коллекция прошла независимую проверку, ее тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. В Киев груз прибыл 26 ноября.
Как сообщала украинская таможня, грузовик с артефактами общим весом более 2,5 тонны въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где будет проходить идентификация сокровищ.
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды
, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн
, а потом в Амстердам
выставку "Крым — золотой остров в Черном море".
После воссоединения крымских территорий с Россией
в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.
В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов
предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова
, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям