https://ria.ru/20231127/zhukovskiy-1912093910.html
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы - РИА Новости, 27.11.2023
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы
Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:03
2023-11-27T13:03
2023-11-27T13:16
туризм
жуковский
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщила, что "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" был закрыт для очистки ВПП."С 13.00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены",- сказал представитель аэропорта.
https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html
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жуковский, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Туризм, Жуковский, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы
Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме после очистки полосы