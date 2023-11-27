https://ria.ru/20231127/zhukovskiy-1912093910.html

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы - РИА Новости, 27.11.2023

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы

Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:03

2023-11-27T13:03

2023-11-27T13:16

туризм

жуковский

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщила, что "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" был закрыт для очистки ВПП."С 13.00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены",- сказал представитель аэропорта.

https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html

жуковский

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жуковский, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)