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Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы - РИА Новости, 27.11.2023
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Туризм
 
13:03 27.11.2023 (обновлено: 13:16 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zhukovskiy-1912093910.html
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы - РИА Новости, 27.11.2023
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы
Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:03
2023-11-27T13:16
туризм
жуковский
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщила, что "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" был закрыт для очистки ВПП."С 13.00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены",- сказал представитель аэропорта.
https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html
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жуковский, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Туризм, Жуковский, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после очистки полосы

Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме после очистки полосы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский"
Здание Международного аэропорта Жуковский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Международного аэропорта "Жуковский". Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме с 13.00 после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), заявили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщила, что "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" был закрыт для очистки ВПП.
"С 13.00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены",- сказал представитель аэропорта.
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ТуризмЖуковскийНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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