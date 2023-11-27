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Аэропорт Жуковский в Подмосковье закрыли на чистку полосы - РИА Новости, 27.11.2023
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09:00 27.11.2023 (обновлено: 10:12 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zhukovskiy-1912023061.html
Аэропорт Жуковский в Подмосковье закрыли на чистку полосы
Аэропорт Жуковский в Подмосковье закрыли на чистку полосы - РИА Новости, 27.11.2023
Аэропорт Жуковский в Подмосковье закрыли на чистку полосы
Аэропорты столичного региона "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" закрыт на чистку взлетной полосы, сообщили РИА... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:00
2023-11-27T10:12
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорты столичного региона "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" закрыт на чистку взлетной полосы, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы."Неблагоприятные погодные условия не повлияли на расписание полетов в московском аэропорту "Домодедово". На текущий момент аэропорт работает в штатном режиме... Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", - сообщили в "Домодедово"."В настоящее время аэропорт "Шереметьево" продолжает работу в штатном режиме в сложных погодных условиях.… В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов", - рассказали в "Шереметьево".Представитель аэропорта "Жуковский" рассказал, что в связи со сложными метеоусловиями (переохлажденный дождь) 4 рейса были отправлены на посадку в запасной аэропорт. В настоящее время проводится очистка взлетной полосы. В ближайшее время аэропорт вернётся к работе в штатном режиме, уточнил он."Международный аэропорт "Внуково" на данный момент обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - рассказали во "Внуково".Десятки единиц спецтехники по уборке снега в эти минуты работают на взлётной полосе аэропорта "Внуково". По словам одного из работников воздушной гавани, рейсы прибывают и отправляются по расписанию, "хотя могут быть и сбои". "Сложности по уборке снега нет", - сказал он.
https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html
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жуковский
московская область (подмосковье)
москва
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), москва
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Москва
Аэропорт Жуковский в Подмосковье закрыли на чистку полосы

Аэропорт Жуковский в Подмосковье закрыли на чистку полосы на фоне снегопада

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорты столичного региона "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" работают штатно на фоне метели, "Жуковский" закрыт на чистку взлетной полосы, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.
В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы.
"Неблагоприятные погодные условия не повлияли на расписание полетов в московском аэропорту "Домодедово". На текущий момент аэропорт работает в штатном режиме... Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", - сообщили в "Домодедово".
"В настоящее время аэропорт "Шереметьево" продолжает работу в штатном режиме в сложных погодных условиях.… В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов", - рассказали в "Шереметьево".
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Представитель аэропорта "Жуковский" рассказал, что в связи со сложными метеоусловиями (переохлажденный дождь) 4 рейса были отправлены на посадку в запасной аэропорт. В настоящее время проводится очистка взлетной полосы. В ближайшее время аэропорт вернётся к работе в штатном режиме, уточнил он.
"Международный аэропорт "Внуково" на данный момент обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - рассказали во "Внуково".
Десятки единиц спецтехники по уборке снега в эти минуты работают на взлётной полосе аэропорта "Внуково". По словам одного из работников воздушной гавани, рейсы прибывают и отправляются по расписанию, "хотя могут быть и сбои". "Сложности по уборке снега нет", - сказал он.
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ЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Московская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Москва
 
 
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