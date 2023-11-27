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"Давление растет". СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023
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17:13 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zelenskiy-1912190733.html
"Давление растет". СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского
"Давление растет". СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023
"Давление растет". СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно цепляется за власть на фоне растущего на него давления, пишет исследователь геополитики и политической экономии из РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:13
2023-11-27T17:13
в мире
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политика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно цепляется за власть на фоне растущего на него давления, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.&quot;Украинский президент отчаянно пытается сохранить власть вопреки угрозам и давлению внутри страны и за рубежом. В условиях, когда поддержка Украины со стороны США постепенно уменьшается в пользу Израиля, а внутри страны нарастает недовольство, это, естественно, плохо отразится на способности Зеленского продолжать дорогостоящую и бесперспективную войну против России&quot;, — говорится в материале.Эксперт также отметил, что неспособность украинского лидера обеспечить долгосрочную поддержку своей страны только укрепит политические позиции его оппонентов, в том числе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.&quot;По сути, Зеленский борется за сохранение власти перед лицом внутреннего и внешнего давления, требующего прекращения войны с Россией, что означает признание потери территории&quot;, — утверждает Адель.В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".Это высказывание вызвало резкую критику Зеленского, который поспешил опровергнуть слова главкома. А заместитель главы офиса президента Игорь Жовква упрекнул Залужного в том, что тот рассказал западным СМИ о положении дел на фронте.На этом фоне украинские и зарубежные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным, а также о том, что главком, пользующийся огромной популярностью у сограждан, может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20231127/soglashenie-1912171451.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Давление растет". СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского

InfoBRICS: Зеленский ведет отчаянную борьбу за власть на Украине

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно цепляется за власть на фоне растущего на него давления, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
«

"Украинский президент отчаянно пытается сохранить власть вопреки угрозам и давлению внутри страны и за рубежом. В условиях, когда поддержка Украины со стороны США постепенно уменьшается в пользу Израиля, а внутри страны нарастает недовольство, это, естественно, плохо отразится на способности Зеленского продолжать дорогостоящую и бесперспективную войну против России", — говорится в материале.

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Эксперт также отметил, что неспособность украинского лидера обеспечить долгосрочную поддержку своей страны только укрепит политические позиции его оппонентов, в том числе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«

"По сути, Зеленский борется за сохранение власти перед лицом внутреннего и внешнего давления, требующего прекращения войны с Россией, что означает признание потери территории", — утверждает Адель.

В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
Это высказывание вызвало резкую критику Зеленского, который поспешил опровергнуть слова главкома. А заместитель главы офиса президента Игорь Жовква упрекнул Залужного в том, что тот рассказал западным СМИ о положении дел на фронте.
На этом фоне украинские и зарубежные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным, а также о том, что главком, пользующийся огромной популярностью у сограждан, может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.
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