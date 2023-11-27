"Давление растет". СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского
InfoBRICS: Зеленский ведет отчаянную борьбу за власть на Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно цепляется за власть на фоне растущего на него давления, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
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"Украинский президент отчаянно пытается сохранить власть вопреки угрозам и давлению внутри страны и за рубежом. В условиях, когда поддержка Украины со стороны США постепенно уменьшается в пользу Израиля, а внутри страны нарастает недовольство, это, естественно, плохо отразится на способности Зеленского продолжать дорогостоящую и бесперспективную войну против России", — говорится в материале.
Эксперт также отметил, что неспособность украинского лидера обеспечить долгосрочную поддержку своей страны только укрепит политические позиции его оппонентов, в том числе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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"По сути, Зеленский борется за сохранение власти перед лицом внутреннего и внешнего давления, требующего прекращения войны с Россией, что означает признание потери территории", — утверждает Адель.
В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
Это высказывание вызвало резкую критику Зеленского, который поспешил опровергнуть слова главкома. А заместитель главы офиса президента Игорь Жовква упрекнул Залужного в том, что тот рассказал западным СМИ о положении дел на фронте.
На этом фоне украинские и зарубежные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным, а также о том, что главком, пользующийся огромной популярностью у сограждан, может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.