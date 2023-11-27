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Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 27.11.2023 (обновлено: 14:25 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zelenskiy-1912053984.html
Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук
Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук - РИА Новости, 27.11.2023
Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук
Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, написал в своей статье украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:09
2023-11-27T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
вооруженные силы украины
валерий залужный
киев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, написал в своей статье украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Политик считает, что конфликт между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который отрицают в Киеве, носит системный характер. При этом, по мнению автора публикации, судьба генерала фактически уже решена."Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг", — отметил Медведчук.Он подчеркнул, что конфликт представителей ВСУ с Зеленским неизбежен, поскольку он ничего не смыслит в военном деле. Политик назвал риторику президента Украины фарсом, которая ведет к поражению в информационной войне."Он (Зеленский. — Прим. ред.), как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста", — указал Медведчук.Кроме того, Зеленский терпит сокрушительное поражение еще на одном фронте — он не справляется с организацией крепкого тыла, поскольку это занятие кажется ему скучным. Вместо этого он посещает другие страны в поиске денег."Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей", — написал оппозиционер.Медведчук также раскритиковал слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который заявил, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства и, как утверждают власти в Киеве, ЕС это подтверждает. Он напомнил, что украинская территория — это исторически русские земли, связанные с историей России."Население на этих землях имеет весьма пестрые национальные корни, но объединено оно между собой верой, русским языком, культурой и общими славянскими корнями. Или в руководстве ЕС нет ни одного исторически грамотного человека?" — возмутился политик. Оппозиционер заключил, что "режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность". При этом его команда не слушает голос разума, а слушает голос Лондона, который не интересует судьба и репутация Европейского союза. Медведчук добавил, что Британии интереснее поссорить Киев и Брюссель, поэтому и здесь Зеленский терпит поражение.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный, киев, россия, евросоюз, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Киев, Россия, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук

Медведчук: Зеленский не разбирается в военном деле и проигрывает по всем фронтам

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, написал в своей статье украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Политик считает, что конфликт между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который отрицают в Киеве, носит системный характер. При этом, по мнению автора публикации, судьба генерала фактически уже решена.
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"Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг", — отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что конфликт представителей ВСУ с Зеленским неизбежен, поскольку он ничего не смыслит в военном деле. Политик назвал риторику президента Украины фарсом, которая ведет к поражению в информационной войне.
«
"Он (Зеленский. — Прим. ред.), как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста", — указал Медведчук.
Кроме того, Зеленский терпит сокрушительное поражение еще на одном фронте — он не справляется с организацией крепкого тыла, поскольку это занятие кажется ему скучным. Вместо этого он посещает другие страны в поиске денег.
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"Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей", — написал оппозиционер.
Медведчук также раскритиковал слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который заявил, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства и, как утверждают власти в Киеве, ЕС это подтверждает. Он напомнил, что украинская территория — это исторически русские земли, связанные с историей России.
«
"Население на этих землях имеет весьма пестрые национальные корни, но объединено оно между собой верой, русским языком, культурой и общими славянскими корнями. Или в руководстве ЕС нет ни одного исторически грамотного человека?" — возмутился политик.
Оппозиционер заключил, что "режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность". При этом его команда не слушает голос разума, а слушает голос Лондона, который не интересует судьба и репутация Европейского союза. Медведчук добавил, что Британии интереснее поссорить Киев и Брюссель, поэтому и здесь Зеленский терпит поражение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйКиевРоссияЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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