Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук
Медведчук: Зеленский не разбирается в военном деле и проигрывает по всем фронтам
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, написал в своей статье украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Политик считает, что конфликт между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который отрицают в Киеве, носит системный характер. При этом, по мнению автора публикации, судьба генерала фактически уже решена.
"Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг", — отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что конфликт представителей ВСУ с Зеленским неизбежен, поскольку он ничего не смыслит в военном деле. Политик назвал риторику президента Украины фарсом, которая ведет к поражению в информационной войне.
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"Он (Зеленский. — Прим. ред.), как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста", — указал Медведчук.
Кроме того, Зеленский терпит сокрушительное поражение еще на одном фронте — он не справляется с организацией крепкого тыла, поскольку это занятие кажется ему скучным. Вместо этого он посещает другие страны в поиске денег.
"Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей", — написал оппозиционер.
Медведчук также раскритиковал слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который заявил, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства и, как утверждают власти в Киеве, ЕС это подтверждает. Он напомнил, что украинская территория — это исторически русские земли, связанные с историей России.
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"Население на этих землях имеет весьма пестрые национальные корни, но объединено оно между собой верой, русским языком, культурой и общими славянскими корнями. Или в руководстве ЕС нет ни одного исторически грамотного человека?" — возмутился политик.
Оппозиционер заключил, что "режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность". При этом его команда не слушает голос разума, а слушает голос Лондона, который не интересует судьба и репутация Европейского союза. Медведчук добавил, что Британии интереснее поссорить Киев и Брюссель, поэтому и здесь Зеленский терпит поражение.