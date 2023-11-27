Кива подал заявления на Зеленского, обвинив в задержке переговоров
Кива подал заявления генпрокурору на Зеленского, обвинив в задержке переговоров
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на Владимира Зеленского и на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в сознательном затягивании процесса переговоров.
«
"Как и обещал, обратился к Генеральному прокурору Украины Костину А.Е. и к Директору ГБР Сухачеву А.А. с заявлениями о совершении уголовных преступлений... высшим военно-политическим руководством страны в лице Президента Владимира Зеленского, главы СНБО Алексея Данилова, Главнокомандующего Валерия Залужного, экс-главы СБУ Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса Президента Андрея Ермака", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Экс-депутат Рады также, ссылаясь на интервью Арахамии телеканалу "1+1", обвинил "членов украинской делегации" в сознательной задержке переговорного процесса.
«
"Исходя из интервью Давида Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, полностью осознавая собственные действия и полномочия как представителей украинского народа, сознательно затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей в решении ситуации, что в свою очередь лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны!", - заявил Кива.
После признания Арахамии об указании бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать" Кива также назвал действия украинских властей "государственной изменой" и "умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности".
На прошлой неделе глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.