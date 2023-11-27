https://ria.ru/20231127/zavoevanie-1912117959.html

Лавров заявил, что Россия не имеет "завоевательских планов"

Лавров заявил, что Россия не имеет "завоевательских планов" - РИА Новости, 27.11.2023

Лавров заявил, что Россия не имеет "завоевательских планов"

Россия не имеет, не имела и не будет иметь агрессивных планов в отношении своих соседей, заявления на Западе об этом не соответствуют действительности, заявил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:01

2023-11-27T14:01

2023-11-27T14:18

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не имеет, не имела и не будет иметь агрессивных планов в отношении своих соседей, заявления на Западе об этом не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на международном форуме "Примаковские чтения" Лавров напомнил, что лично глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно заявлял, что Россия, если США не будут поддерживать Украину, победит и нападет на соседние страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что Остин не может не получать оценки экспертов Пентагона, в том числе наверняка понимающих происходящее на Украине. "Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может", - заявил министр.

https://ria.ru/20231104/otnosheniya-1907450749.html

россия

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в мире, россия, сергей лавров