https://ria.ru/20231127/zasedanie-1912070573.html

Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ

Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ - РИА Новости, 27.11.2023

Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ

Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в самое ближайшее время, стороны готовы представить результаты 28 союзных... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:03

2023-11-27T12:03

2023-11-27T12:03

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в самое ближайшее время, стороны готовы представить результаты 28 союзных программ, заявил в понедельник РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "В самое ближайшее время", - сказал Мезенцев на международном форуме "Примаковские чтения", отвечая на вопрос агентства о том, когда ждать заседание Совета министров. "Главными вопросами повестки заседания Совета министров остаются выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы: практика, анализ, планирование интеграционных процессов. Значимо, что сегодня стороны готовы представить результаты работы по 28 союзным программам как важнейший фундамент для дальнейшего интеграционного взаимодействия, как подтверждение особого потенциала Союзного договора", - добавил госсекретарь.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, в мире