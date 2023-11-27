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Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ - РИА Новости, 27.11.2023
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Союзное государство
 
12:03 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zasedanie-1912070573.html
Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ
Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ - РИА Новости, 27.11.2023
Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в самое ближайшее время, стороны готовы представить результаты 28 союзных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:03
2023-11-27T12:03
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в самое ближайшее время, стороны готовы представить результаты 28 союзных программ, заявил в понедельник РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "В самое ближайшее время", - сказал Мезенцев на международном форуме "Примаковские чтения", отвечая на вопрос агентства о том, когда ждать заседание Совета министров. "Главными вопросами повестки заседания Совета министров остаются выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы: практика, анализ, планирование интеграционных процессов. Значимо, что сегодня стороны готовы представить результаты работы по 28 союзным программам как важнейший фундамент для дальнейшего интеграционного взаимодействия, как подтверждение особого потенциала Союзного договора", - добавил госсекретарь.
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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, в мире
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия, В мире
Мезенцев ответил на вопрос о дате проведения заседания Совета министров СГ

Мезенцев: заседание Совета министров СГ пройдет в ближайшее время

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в самое ближайшее время, стороны готовы представить результаты 28 союзных программ, заявил в понедельник РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«
"В самое ближайшее время", - сказал Мезенцев на международном форуме "Примаковские чтения", отвечая на вопрос агентства о том, когда ждать заседание Совета министров.
"Главными вопросами повестки заседания Совета министров остаются выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы: практика, анализ, планирование интеграционных процессов. Значимо, что сегодня стороны готовы представить результаты работы по 28 союзным программам как важнейший фундамент для дальнейшего интеграционного взаимодействия, как подтверждение особого потенциала Союзного договора", - добавил госсекретарь.
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Союзное государствоДмитрий МезенцевБелоруссияРоссияВ мире
 
 
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