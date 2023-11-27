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Китай проведет заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку 29 ноября
Китай проведет заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку 29 ноября - РИА Новости, 27.11.2023
Китай проведет заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку 29 ноября
Китай 29 ноября проведет заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому вопросу, на нем будет председательствовать глава МИД КНР... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:39
2023-11-27T10:39
2023-11-27T11:15
совет безопасности оон
в мире
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ван и (политик)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Китай 29 ноября проведет заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому вопросу, на нем будет председательствовать глава МИД КНР Ван И, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Китай, будучи в этом месяце страной-председателем СБ ООН, 29 ноября проведет заседание СБ ООН высокого уровня по палестино-израильскому вопросу", - заявил дипломат. Он добавил, что глава МИД КНР Ван И отправится в Нью-Йорк, чтобы председательствовать на заседании Совбеза.Он добавил, что глава МИД КНР Ван И отправится в Нью-Йорк, чтобы председательствовать на заседании Совбеза."Китай надеется, что проведение заседания СБ ООН высокого уровня по палестино-израильскому вопросу поспособствует углубленному обмену мнениями между всеми сторонами и достижению консенсуса", - указал Ван Вэньбинь.По его словам, Пекин также надеется, что встреча сможет внести должный вклад в смягчение гуманитарного кризиса в секторе Газа, достижение прекращения огня и боевых действий, защиту гражданского населения и, в конечном итоге, поспособствует принятию плана "Два государства для двух народов", а также продвижению всеобъемлющего, справедливого и прочного решения по палестинскому вопросу.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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совет безопасности оон, в мире, китай, ван и (политик), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Совет Безопасности ООН, В мире, Китай, Ван И (политик), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай проведет заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку 29 ноября
Китай проведет заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому вопросу 29 ноября