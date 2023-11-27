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СМИ: ХАМАС начало передачу группы израильских заложников Красному Кресту - РИА Новости, 27.11.2023
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20:46 27.11.2023 (обновлено: 20:56 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zalozhniki-1912238229.html
СМИ: ХАМАС начало передачу группы израильских заложников Красному Кресту
СМИ: ХАМАС начало передачу группы израильских заложников Красному Кресту - РИА Новости, 27.11.2023
СМИ: ХАМАС начало передачу группы израильских заложников Красному Кресту
Бригады "Аль-Кассам" начинают передачу Красному Кресту четвертой с начала перемирия группы израильских заложников, сообщает телеканал al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T20:46
2023-11-27T20:56
в мире
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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ТУНИС, 27 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" начинают передачу Красному Кресту четвертой с начала перемирия группы израильских заложников, сообщает телеканал al Jazeera со ссылкой на источники."Бригады "Аль-Кассам" начинают передавать Красному Кресту четвертую партию задержанных", - сообщает телеканал.Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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в мире, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
СМИ: ХАМАС начало передачу группы израильских заложников Красному Кресту

Al Jazeera: ХАМАС передает 4-ую группу израильских заложников Красному Кресту

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с заложниками
Машины Красного Креста с заложниками - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с заложниками. Архивное фото
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ТУНИС, 27 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" начинают передачу Красному Кресту четвертой с начала перемирия группы израильских заложников, сообщает телеканал al Jazeera со ссылкой на источники.
"Бригады "Аль-Кассам" начинают передавать Красному Кресту четвертую партию задержанных", - сообщает телеканал.
Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
 
В миреКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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