https://ria.ru/20231127/zakon-1912225109.html
Путин подписал закон о соцзащите детей сотрудников СК
Путин подписал закон о соцзащите детей сотрудников СК - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о соцзащите детей сотрудников СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на социальную защиту на детей сотрудников Следственного комитета РФ, родившихся после... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:03
2023-11-27T19:03
2023-11-27T19:03
общество
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на социальную защиту на детей сотрудников Следственного комитета РФ, родившихся после гибели последних и исключения их из списка сотрудников ведомства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была внесена правительством в сентябре. Как отмечалось в пояснительной записке, ранее компенсации выплачивались только членам семьи погибшего или умершего сотрудника, находившимся на его иждивении. Из этого следует, что дети, родившиеся после его смерти, не могли считаться находившимися на иждивении и формально права на получение компенсации не имели. "Действие положений... федерального закона... "О Следственном комитете Российской Федерации"... распространяется на ребенка сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, который родился после его гибели (смерти), в том числе до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и в отношении которого отцовство установлено", - следует из текста закона. Согласно документу, теперь в случае смерти сотрудника СК РФ исключать его из списка сотрудников ведомства будут со дня его гибели, то есть с даты, указанной в свидетельстве о смерти, с одновременным прекращением трудового договора. Ранее это происходило со следующего дня после гибели сотрудника.
https://ria.ru/20231127/zakon-1912223932.html
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общество, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин подписал закон о соцзащите детей сотрудников СК
Путин подписал закон о соцзащите детей сотрудников Следственного комитета РФ