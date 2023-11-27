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Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах - РИА Новости, 27.11.2023
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18:52 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zakon-1912222205.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах
Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:52
2023-11-27T18:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по коллективному договору в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Статья 5.31 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматривающей выделение деяний, связанных с нарушением или невыполнением работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, в отдельный состав правонарушений в целях установления за их совершение повышенных мер ответственности, поскольку данные работы сопряжены с повышенным риском. Ответственность за совершение указанных правонарушений устанавливается в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей. Закон разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20231127/pensii-1912221708.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах

Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных предприятиях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по коллективному договору в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Статья 5.31 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматривающей выделение деяний, связанных с нарушением или невыполнением работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, в отдельный состав правонарушений в целях установления за их совершение повышенных мер ответственности, поскольку данные работы сопряжены с повышенным риском.
Ответственность за совершение указанных правонарушений устанавливается в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей.
Закон разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года.
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