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Захарова посоветовала не воспринимать заявления киевских чиновников всерьез - РИА Новости, 27.11.2023
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21:18 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zakharova-1912240790.html
Захарова посоветовала не воспринимать заявления киевских чиновников всерьез
Захарова посоветовала не воспринимать заявления киевских чиновников всерьез - РИА Новости, 27.11.2023
Захарова посоветовала не воспринимать заявления киевских чиновников всерьез
Заявления украинских официальных лиц о том, что мирные переговоры с Россией нельзя начинать без урегулирования вопроса репараций, не стоит скрупулезно... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T21:18
2023-11-27T21:18
россия
украина
москва
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заявления украинских официальных лиц о том, что мирные переговоры с Россией нельзя начинать без урегулирования вопроса репараций, не стоит скрупулезно анализировать, так как киевские политики находятся в состоянии агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Известия". "Надо понимать, в каком состоянии они (украинские чиновники - ред.) находятся. Это состояние агонии, причем уже очевидной всем. Они прекрасно видят, чем закончилась западная поддержка, которая обернулась подталкиванием к пропасти. Сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно и вредоносно", - сказала Захарова, комментируя слова заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудра о том, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, москва, владимир путин, мария захарова, нато
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО
Захарова посоветовала не воспринимать заявления киевских чиновников всерьез

Захарова: заявления киевских чиновников о репарациях не нужно принимать всерьез

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заявления украинских официальных лиц о том, что мирные переговоры с Россией нельзя начинать без урегулирования вопроса репараций, не стоит скрупулезно анализировать, так как киевские политики находятся в состоянии агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Известия".
«
"Надо понимать, в каком состоянии они (украинские чиновники - ред.) находятся. Это состояние агонии, причем уже очевидной всем. Они прекрасно видят, чем закончилась западная поддержка, которая обернулась подталкиванием к пропасти. Сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно и вредоносно", - сказала Захарова, комментируя слова заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудра о том, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинМария ЗахароваНАТО
 
 
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