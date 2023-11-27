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Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта - РИА Новости, 27.11.2023
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08:36 27.11.2023 (обновлено: 09:02 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html
Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта
Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта - РИА Новости, 27.11.2023
Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта
Задержки в движении наземного транспорта возможны в Москве из-за плохой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:36
2023-11-27T09:02
погода
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержки в движении наземного транспорта возможны в Москве из-за плохой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены", - говорится в сообщении. В департаменте попросили москвичей быть внимательными и слушать объявления водителей. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. Для поездок по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом", - отмечается в сообщении.В дептрансе добавили, что сейчас движение в центральной части города и на скоростных диаметрах рабочее, интенсивное движение наблюдается на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра, шоссе Энтузиастов в сторону центра."Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область. Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - указывается в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%.
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погода, москва
Погода, Москва
Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта

В Москве предупредили о возможных задержках в движении транспорта из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержки в движении наземного транспорта возможны в Москве из-за плохой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены", - говорится в сообщении.
В департаменте попросили москвичей быть внимательными и слушать объявления водителей.
"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. Для поездок по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом", - отмечается в сообщении.
В дептрансе добавили, что сейчас движение в центральной части города и на скоростных диаметрах рабочее, интенсивное движение наблюдается на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра, шоссе Энтузиастов в сторону центра.
"Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область. Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - указывается в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%.
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