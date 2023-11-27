https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html

Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта

Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта - РИА Новости, 27.11.2023

Москвичей предупредили о возможных задержках в движении транспорта

Задержки в движении наземного транспорта возможны в Москве из-за плохой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:36

2023-11-27T08:36

2023-11-27T09:02

погода

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержки в движении наземного транспорта возможны в Москве из-за плохой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены", - говорится в сообщении. В департаменте попросили москвичей быть внимательными и слушать объявления водителей. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. Для поездок по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом", - отмечается в сообщении.В дептрансе добавили, что сейчас движение в центральной части города и на скоростных диаметрах рабочее, интенсивное движение наблюдается на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра, шоссе Энтузиастов в сторону центра."Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область. Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - указывается в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%.

https://ria.ru/20231127/moskva-1912017082.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва