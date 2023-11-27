https://ria.ru/20231127/yaponiya-1912010815.html
В Японии уничтожат около 70 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
В Японии уничтожат около 70 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 27.11.2023
В Японии уничтожат около 70 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Около 70 тысяч кур будут уничтожены в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T04:30
2023-11-27T04:30
2023-11-27T04:30
япония
ибараки
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Около 70 тысяч кур будут уничтожены в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. На ферме префектуры были обнаружены 450 мертвых птиц, у нескольких из них анализ показал положительную реакцию на высокопатогенный птичий грипп. Это вторая вспышка с субботы, когда был зафиксирован первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Сага. Там начато уничтожение 40 тысяч птиц. После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. В прошлом сезоне были зафиксированы 84 случая птичьего гриппа, в результате чего были уничтожены 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.
https://ria.ru/20230824/kuritsa-1892086748.html
https://ria.ru/20230506/kuritsa-1870087520.html
япония
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япония, ибараки
В Японии уничтожат около 70 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
В японской префектуре Ибараки уничтожат около 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа
ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Около 70 тысяч кур будут уничтожены в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.
На ферме префектуры были обнаружены 450 мертвых птиц, у нескольких из них анализ показал положительную реакцию на высокопатогенный птичий грипп.
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Это вторая вспышка с субботы, когда был зафиксирован первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Сага. Там начато уничтожение 40 тысяч птиц.
После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.
В прошлом сезоне были зафиксированы 84 случая птичьего гриппа, в результате чего были уничтожены 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.
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