В Красноярском крае директоров двух санаториев осудили за дачу взяток
В Красноярском крае директоров двух фирм-санаториев осудили за дачу взяток
© Depositphotos.com / dianadudaМолоток судьи
© Depositphotos.com / dianaduda
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Оглашены приговоры директорам двух фирм-санаториев за дачу взяток экс-руководителю красноярского отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По госконтрактам с Фондом они оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов в санаториях "Бальзам" в Минусинске и "Родник" в Ачинске. "Отношения между коммерсантами и чиновником сложились доверительные. Он делился с ними финансовыми проблемами и просил поддержки в приобретении недвижимости в Краснодарском крае либо в выкупе личного жилья. Отказав в решении этих вопросов, предприниматели выбрали иной способ "благодарности за сотрудничество", – говорится в сообщении.
Директор "Родника" с конца 2020 года обратился к экс-руководителю Отделения с просьбой "помочь с контрактами": информировать об аукционах и "отсеивать" возможных конкурентов. Достигнув договоренности, в 2021-2022 годах, стороны заключили 11 контрактов. За оказанное содействие директор "Родника" передал своему покровителю 200 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину в суде.
Владелец "Бальзама" за взятки чиновнику в 2021 году ускорял рассмотрение документов об исполнении четырех контрактов и их оплату. Он успел передать ему 308 тысяч рублей. Деньги передавал "на АЗС в презентах с продуктами и в коробках с минусинскими помидорами". Мужчина в суде не признал обстоятельства преступления, согласился только с размером переданной суммы.
Взяткодателей изобличил бывший руководитель Отделения Фонда в рамках исполнения досудебного соглашения, заключенного им с прокурором Красноярского края Романом Тютюником. На их имущество стоимостью 17 миллионов рублей наложен арест.
Кировский районный суд Красноярска признал директоров двух фирм-санаториев виновными в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).
По госконтрактам с Фондом они оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов в санаториях "Бальзам" в Минусинске и "Родник" в Ачинске. "Отношения между коммерсантами и чиновником сложились доверительные. Он делился с ними финансовыми проблемами и просил поддержки в приобретении недвижимости в Краснодарском крае либо в выкупе личного жилья. Отказав в решении этих вопросов, предприниматели выбрали иной способ "благодарности за сотрудничество", – говорится в сообщении.
Директор "Родника" с конца 2020 года обратился к экс-руководителю Отделения с просьбой "помочь с контрактами": информировать об аукционах и "отсеивать" возможных конкурентов. Достигнув договоренности, в 2021-2022 годах, стороны заключили 11 контрактов. За оказанное содействие директор "Родника" передал своему покровителю 200 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину в суде.
Владелец "Бальзама" за взятки чиновнику в 2021 году ускорял рассмотрение документов об исполнении четырех контрактов и их оплату. Он успел передать ему 308 тысяч рублей. Деньги передавал "на АЗС в презентах с продуктами и в коробках с минусинскими помидорами". Мужчина в суде не признал обстоятельства преступления, согласился только с размером переданной суммы.
Взяткодателей изобличил бывший руководитель Отделения Фонда в рамках исполнения досудебного соглашения, заключенного им с прокурором Красноярского края Романом Тютюником. На их имущество стоимостью 17 миллионов рублей наложен арест.
Кировский районный суд Красноярска признал директоров двух фирм-санаториев виновными в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Владельцу "Бальзма" назначено три года в колонии строгого режима со штрафом три миллиона рублей. Руководитель "Родника" с учетом полного признания вины получил семь лет лишения свободы условно и штраф два миллиона рублей.
Экс-руководитель регионального Отделения Фонда социального страхования Сергей Москвин ранее приговорен к шести годам колонии строго режима за получение взяток в 1,6 миллиона рублей.
Экс-руководитель регионального Отделения Фонда социального страхования Сергей Москвин ранее приговорен к шести годам колонии строго режима за получение взяток в 1,6 миллиона рублей.