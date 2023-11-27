https://ria.ru/20231127/vzyatki-1912172996.html

В Красноярском крае директоров двух санаториев осудили за дачу взяток

В Красноярском крае директоров двух санаториев осудили за дачу взяток - РИА Новости, 27.11.2023

В Красноярском крае директоров двух санаториев осудили за дачу взяток

Оглашены приговоры директорам двух фирм-санаториев за дачу взяток экс-руководителю красноярского отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:14

2023-11-27T17:14

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Оглашены приговоры директорам двух фирм-санаториев за дачу взяток экс-руководителю красноярского отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По госконтрактам с Фондом они оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов в санаториях "Бальзам" в Минусинске и "Родник" в Ачинске. "Отношения между коммерсантами и чиновником сложились доверительные. Он делился с ними финансовыми проблемами и просил поддержки в приобретении недвижимости в Краснодарском крае либо в выкупе личного жилья. Отказав в решении этих вопросов, предприниматели выбрали иной способ "благодарности за сотрудничество", – говорится в сообщении. Директор "Родника" с конца 2020 года обратился к экс-руководителю Отделения с просьбой "помочь с контрактами": информировать об аукционах и "отсеивать" возможных конкурентов. Достигнув договоренности, в 2021-2022 годах, стороны заключили 11 контрактов. За оказанное содействие директор "Родника" передал своему покровителю 200 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину в суде. Владелец "Бальзама" за взятки чиновнику в 2021 году ускорял рассмотрение документов об исполнении четырех контрактов и их оплату. Он успел передать ему 308 тысяч рублей. Деньги передавал "на АЗС в презентах с продуктами и в коробках с минусинскими помидорами". Мужчина в суде не признал обстоятельства преступления, согласился только с размером переданной суммы. Взяткодателей изобличил бывший руководитель Отделения Фонда в рамках исполнения досудебного соглашения, заключенного им с прокурором Красноярского края Романом Тютюником. На их имущество стоимостью 17 миллионов рублей наложен арест. Кировский районный суд Красноярска признал директоров двух фирм-санаториев виновными в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).Владельцу "Бальзма" назначено три года в колонии строгого режима со штрафом три миллиона рублей. Руководитель "Родника" с учетом полного признания вины получил семь лет лишения свободы условно и штраф два миллиона рублей. Экс-руководитель регионального Отделения Фонда социального страхования Сергей Москвин ранее приговорен к шести годам колонии строго режима за получение взяток в 1,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231003/turisty-1900110680.html

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