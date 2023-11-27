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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздаются в подконтрольном украинским войскам Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:52
2023-11-27T00:52
2023-11-27T00:52
специальная военная операция на украине
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херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном украинским войскам Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел ряд взрывов