https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html

РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань

РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань - РИА Новости, 27.11.2023

РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань

Презентация нового VR-проекта РИА Новости "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:10

2023-11-27T14:10

2023-11-27T16:06

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Презентация нового VR-проекта РИА Новости "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Квест в формате виртуальной реальности призван популяризировать культурно-историческое наследие России, связанное с легендарными сражениями и переломными моментами в истории страны.Совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест также готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.Реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" была презентована в ходе видеомоста Москва — Тула — Казань на тему: "Куликово поле, Епифань, Казань, Судбище: точки идентичности". "Важно, чтобы молодые ребята интересовались историей, и главное, знали прошлое своей страны. С использованием продвинутых технологий виртуальной реальности можно создавать документальные реконструкции событий. Такие познавательные и увлекательные проекты помогают популяризировать историю", – прокомментировала выход нового проекта министр культуры РФ Ольга Любимова."РИА Новости – лидер по освоению и развитию новых технологий виртуальной реальности в российской журналистике. Мы успешно входим в пространство, необходимое нам в деле воспитания подрастающего поколения, в борьбе на идеологическом фронте за правильное представление об истории, за сохранение нашей идентичности. VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" учит нас тому, что только от каждого из нас зависит конечный исход любой истории", – прокомментировал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Надев очки виртуальной реальности, пользователь квеста оказывается в центре решающей битвы за русские земли XVI века. Ему потребуется решить многочисленные головоломки, разработать оборонительную тактику вместе с защитниками Епифанского острога, обучиться меткой стрельбе и быстрой зарядке старинной пищали. Главная задача – дать отпор войску крымчаков, чтобы враг не смог дойти до Москвы.Благодаря находкам археологов последних лет было установлено точное место "второй Куликовской битвы", которая произошла на легендарном поле в 1542 году во времена царствования Ивана Грозного между русскими дружинами и крымскими татарами. Тогда, встретив решительное сопротивление отрядов воевод Петра Пронского и Юрия Деева, неприятель был вынужден покинуть пределы Российского государства. Спустя 20 с лишним лет на месте этого сражения был основан Епифанский острог."VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" – это второй опыт погружения в виртуальную реальность для нашего музея-заповедника. Очень важно, что он полностью соответствует стоящим перед нами задачам: представлению коллекций и научной информации, которыми мы располагаем, – отметил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. – Мы считаем VR перспективным механизмом в музейной деятельности: этот формат позволяет нам заинтересовать молодежь и говорить с ней на одном языке. Новая реконструкция станет составной частью нашей экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля"".На презентации были представлены экспонаты музея-заповедника "Куликово поле", которые с высокой точностью воспроизведены в новой VR-реконструкции. Среди них копия ствола пищали и реальные предметы: кресало, пулелейка с пулей, оружейный карабин. "Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда у нас нет другого выхода, кроме как вернуться в свою историю. Потому что граждан страны, кроме всех прочих вещей, формирует чувство общей истории. Я думаю то, что вы (РИА Новости) сегодня делаете, это чрезвычайно важно. Ваш продукт способен объединить многих людей. Я была в восторге, когда впервые увидела предыдущие ваши работы. Эти продукты палочки-выручалочки для учителей истории. Как мне кажется, они должны войти в школьную программу, если наша цель, чтобы проект стал предметом любви к родине", – сказала, обращаясь к участникам видеомоста, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Лариса Буранова."У нас очень богатое культурное и историческое наследие. Музей – это о вечном. Хорошо, что власть это понимает и поддерживает. Сегодня надо говорить на языке эпохи. Учитывая вес того, что хранит в себе музей, нужно применять тот новый язык, который корректно впишется в музей. Сейчас много мультимедиа, молодежи это нравится. Эти тенденции нужно использовать", – подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.Квест "VR-археология: тайны Куликова поля" в 2022 году был отмечен Министерством культуры РФ и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". В рамках партнерства агентство также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения 1380 года, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 30 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Историческом музее (ГИМ), ВДЦ "Орленок", на Российской креативной неделе, ВДНХ, Geek Picnic и других.VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" будет доступен на платформе Steam на русском, английском и китайском языках с 30 ноября.

https://ria.ru/20231124/tsifrovoy_gorod-1911442714.html

https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html

https://ria.ru/20231107/proekt-1907900600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости, виртуальная реальность, ольга любимова, дмитрий киселев, иван грозный, социальный навигатор, куликово поле (заповедник)