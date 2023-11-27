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РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань - РИА Новости, 27.11.2023
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14:10 27.11.2023 (обновлено: 16:06 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html
РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань
РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань - РИА Новости, 27.11.2023
РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань
Презентация нового VR-проекта РИА Новости "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:10
2023-11-27T16:06
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Презентация нового VR-проекта РИА Новости "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Квест в формате виртуальной реальности призван популяризировать культурно-историческое наследие России, связанное с легендарными сражениями и переломными моментами в истории страны.Совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест также готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.Реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" была презентована в ходе видеомоста Москва — Тула — Казань на тему: "Куликово поле, Епифань, Казань, Судбище: точки идентичности". "Важно, чтобы молодые ребята интересовались историей, и главное, знали прошлое своей страны. С использованием продвинутых технологий виртуальной реальности можно создавать документальные реконструкции событий. Такие познавательные и увлекательные проекты помогают популяризировать историю", – прокомментировала выход нового проекта министр культуры РФ Ольга Любимова."РИА Новости – лидер по освоению и развитию новых технологий виртуальной реальности в российской журналистике. Мы успешно входим в пространство, необходимое нам в деле воспитания подрастающего поколения, в борьбе на идеологическом фронте за правильное представление об истории, за сохранение нашей идентичности. VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" учит нас тому, что только от каждого из нас зависит конечный исход любой истории", – прокомментировал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Надев очки виртуальной реальности, пользователь квеста оказывается в центре решающей битвы за русские земли XVI века. Ему потребуется решить многочисленные головоломки, разработать оборонительную тактику вместе с защитниками Епифанского острога, обучиться меткой стрельбе и быстрой зарядке старинной пищали. Главная задача – дать отпор войску крымчаков, чтобы враг не смог дойти до Москвы.Благодаря находкам археологов последних лет было установлено точное место "второй Куликовской битвы", которая произошла на легендарном поле в 1542 году во времена царствования Ивана Грозного между русскими дружинами и крымскими татарами. Тогда, встретив решительное сопротивление отрядов воевод Петра Пронского и Юрия Деева, неприятель был вынужден покинуть пределы Российского государства. Спустя 20 с лишним лет на месте этого сражения был основан Епифанский острог."VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" – это второй опыт погружения в виртуальную реальность для нашего музея-заповедника. Очень важно, что он полностью соответствует стоящим перед нами задачам: представлению коллекций и научной информации, которыми мы располагаем, – отметил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. – Мы считаем VR перспективным механизмом в музейной деятельности: этот формат позволяет нам заинтересовать молодежь и говорить с ней на одном языке. Новая реконструкция станет составной частью нашей экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля"".На презентации были представлены экспонаты музея-заповедника "Куликово поле", которые с высокой точностью воспроизведены в новой VR-реконструкции. Среди них копия ствола пищали и реальные предметы: кресало, пулелейка с пулей, оружейный карабин. "Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда у нас нет другого выхода, кроме как вернуться в свою историю. Потому что граждан страны, кроме всех прочих вещей, формирует чувство общей истории. Я думаю то, что вы (РИА Новости) сегодня делаете, это чрезвычайно важно. Ваш продукт способен объединить многих людей. Я была в восторге, когда впервые увидела предыдущие ваши работы. Эти продукты палочки-выручалочки для учителей истории. Как мне кажется, они должны войти в школьную программу, если наша цель, чтобы проект стал предметом любви к родине", – сказала, обращаясь к участникам видеомоста, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Лариса Буранова."У нас очень богатое культурное и историческое наследие. Музей – это о вечном. Хорошо, что власть это понимает и поддерживает. Сегодня надо говорить на языке эпохи. Учитывая вес того, что хранит в себе музей, нужно применять тот новый язык, который корректно впишется в музей. Сейчас много мультимедиа, молодежи это нравится. Эти тенденции нужно использовать", – подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.Квест "VR-археология: тайны Куликова поля" в 2022 году был отмечен Министерством культуры РФ и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". В рамках партнерства агентство также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения 1380 года, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 30 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Историческом музее (ГИМ), ВДЦ "Орленок", на Российской креативной неделе, ВДНХ, Geek Picnic и других.VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" будет доступен на платформе Steam на русском, английском и китайском языках с 30 ноября.
https://ria.ru/20231124/tsifrovoy_gorod-1911442714.html
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Артем Смирнов
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новости агентства, россия, риа новости, виртуальная реальность, ольга любимова, дмитрий киселев, иван грозный, социальный навигатор, куликово поле (заповедник)
Новости агентства, Россия, РИА Новости, Виртуальная реальность, Ольга Любимова, Дмитрий Киселев, Иван Грозный, Социальный навигатор, Куликово поле (заповедник)

РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань

© РИА Новости / Григорий СысоевКруглый стол на тему: "Куликово поле, Епифань, Херсонес, Судбище: точки идентичности", в рамках которого состоится презентация нового VR-проекта агентства "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Круглый стол на тему: Куликово поле, Епифань, Херсонес, Судбище: точки идентичности, в рамках которого состоится презентация нового VR-проекта агентства Ворота Куликова поля. Битва за Епифань - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Круглый стол на тему: "Куликово поле, Епифань, Херсонес, Судбище: точки идентичности", в рамках которого состоится презентация нового VR-проекта агентства "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Презентация нового VR-проекта РИА Новости "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Квест в формате виртуальной реальности призван популяризировать культурно-историческое наследие России, связанное с легендарными сражениями и переломными моментами в истории страны.
Совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест также готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.
Как построить цифровой город. Новый проект РИА Новости и Главгосэкспертизы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Как построить цифровой город. Новый проект РИА Новости и Главгосэкспертизы
24 ноября, 11:00
Реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" была презентована в ходе видеомоста Москва — Тула — Казань на тему: "Куликово поле, Епифань, Казань, Судбище: точки идентичности". "Важно, чтобы молодые ребята интересовались историей, и главное, знали прошлое своей страны. С использованием продвинутых технологий виртуальной реальности можно создавать документальные реконструкции событий. Такие познавательные и увлекательные проекты помогают популяризировать историю", – прокомментировала выход нового проекта министр культуры РФ Ольга Любимова.
"РИА Новости – лидер по освоению и развитию новых технологий виртуальной реальности в российской журналистике. Мы успешно входим в пространство, необходимое нам в деле воспитания подрастающего поколения, в борьбе на идеологическом фронте за правильное представление об истории, за сохранение нашей идентичности. VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" учит нас тому, что только от каждого из нас зависит конечный исход любой истории", – прокомментировал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Надев очки виртуальной реальности, пользователь квеста оказывается в центре решающей битвы за русские земли XVI века. Ему потребуется решить многочисленные головоломки, разработать оборонительную тактику вместе с защитниками Епифанского острога, обучиться меткой стрельбе и быстрой зарядке старинной пищали. Главная задача – дать отпор войску крымчаков, чтобы враг не смог дойти до Москвы.
Благодаря находкам археологов последних лет было установлено точное место "второй Куликовской битвы", которая произошла на легендарном поле в 1542 году во времена царствования Ивана Грозного между русскими дружинами и крымскими татарами. Тогда, встретив решительное сопротивление отрядов воевод Петра Пронского и Юрия Деева, неприятель был вынужден покинуть пределы Российского государства. Спустя 20 с лишним лет на месте этого сражения был основан Епифанский острог.
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
17 ноября, 17:23
"VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" – это второй опыт погружения в виртуальную реальность для нашего музея-заповедника. Очень важно, что он полностью соответствует стоящим перед нами задачам: представлению коллекций и научной информации, которыми мы располагаем, – отметил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. – Мы считаем VR перспективным механизмом в музейной деятельности: этот формат позволяет нам заинтересовать молодежь и говорить с ней на одном языке. Новая реконструкция станет составной частью нашей экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля"".
На презентации были представлены экспонаты музея-заповедника "Куликово поле", которые с высокой точностью воспроизведены в новой VR-реконструкции. Среди них копия ствола пищали и реальные предметы: кресало, пулелейка с пулей, оружейный карабин.

"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда у нас нет другого выхода, кроме как вернуться в свою историю. Потому что граждан страны, кроме всех прочих вещей, формирует чувство общей истории. Я думаю то, что вы (РИА Новости) сегодня делаете, это чрезвычайно важно. Ваш продукт способен объединить многих людей. Я была в восторге, когда впервые увидела предыдущие ваши работы. Эти продукты палочки-выручалочки для учителей истории. Как мне кажется, они должны войти в школьную программу, если наша цель, чтобы проект стал предметом любви к родине", – сказала, обращаясь к участникам видеомоста, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Лариса Буранова.

"У нас очень богатое культурное и историческое наследие. Музей – это о вечном. Хорошо, что власть это понимает и поддерживает. Сегодня надо говорить на языке эпохи. Учитывая вес того, что хранит в себе музей, нужно применять тот новый язык, который корректно впишется в музей. Сейчас много мультимедиа, молодежи это нравится. Эти тенденции нужно использовать", – подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Проект Цветы нашей жизни - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
РИА Новости и "Движение Первых" представят новый проект "Цветы нашей жизни"
7 ноября, 14:46
Квест "VR-археология: тайны Куликова поля" в 2022 году был отмечен Министерством культуры РФ и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". В рамках партнерства агентство также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения 1380 года, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".
РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 30 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Историческом музее (ГИМ), ВДЦ "Орленок", на Российской креативной неделе, ВДНХ, Geek Picnic и других.
VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" будет доступен на платформе Steam на русском, английском и китайском языках с 30 ноября.
 
Новости агентстваРоссияРИА НовостиВиртуальная реальностьОльга ЛюбимоваДмитрий КиселевИван ГрозныйСоциальный навигаторКуликово поле (заповедник)
 
 
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