https://ria.ru/20231127/vosstanovlenie-1912192099.html

Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа

Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023

Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:22

2023-11-27T17:22

2023-11-27T17:42

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

илон маск

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа. Бизнесмен участвовал в диалоге с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в соцсети X во время поездки в страну. Политик заявил, что после победы Тель-Авива над ХАМАС можно будет строить мир, восстанавливать Газу, создавать проекты развития. Миллиардер согласился с израильским премьером, заявив, что необходимо нейтрализовать тех, кто намерен убивать, прекратить пропаганду, которая готовит людей становиться убийцами в будущем и после этого сделать Газу процветающей. "Я бы с радостью помог", — ответил Маск на заявление Нетаньяху, который выразил надежду на помощь предпринимателя.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.В прошлую пятницу в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. Стороны договорились обменяться заложниками и заключенными.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231127/mask-1912139479.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231126/sdelka-1911978572.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, илон маск, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, тель-авив