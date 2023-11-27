https://ria.ru/20231127/vladivostok-1912016262.html

Более шести тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды

Более шести тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды - РИА Новости, 27.11.2023

Более шести тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды

Авария на магистральном трубопроводе оставила без теплоснабжения и горячей воды более 6 тысяч жителей Владивостока, организована проверка, сообщает прокуратура... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:19

2023-11-27T07:19

2023-11-27T07:19

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Авария на магистральном трубопроводе оставила без теплоснабжения и горячей воды более 6 тысяч жителей Владивостока, организована проверка, сообщает прокуратура Приморья. "В 12 часов 27 ноября 2023 года произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство намерено дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения поломки. Температура воздуха во Владивостоке в настоящее время составляет минус 3 градуса.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912001512.html

владивосток

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владивосток, происшествия