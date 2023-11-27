https://ria.ru/20231127/vladikavkaz-1912078750.html

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды

Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей РФ с Грузией и Арменией, временно приостановлено в связи с ухудшением погоды,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:22

2023-11-27T12:22

2023-11-27T12:30

владикавказ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912080357_0:65:641:425_1920x0_80_0_0_a6d24c4e7ee492f281088eb37b7fee95.jpg

ПЯТИГОРСК, 27 ноя – РИА Новости. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей РФ с Грузией и Арменией, временно приостановлено в связи с ухудшением погоды, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды, более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс"."В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.10 (совпадает с мск – ред.) 27 ноября 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство в Telegram-канале.Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

владикавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия