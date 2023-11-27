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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды
Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей РФ с Грузией и Арменией, временно приостановлено в связи с ухудшением погоды,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:22
2023-11-27T12:22
2023-11-27T12:30
владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 27 ноя – РИА Новости. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей РФ с Грузией и Арменией, временно приостановлено в связи с ухудшением погоды, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды, более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс"."В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.10 (совпадает с мск – ред.) 27 ноября 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство в Telegram-канале.Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владикавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для машин из-за непогоды
Дорогу из Владикавказа до Ларса закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды
ПЯТИГОРСК, 27 ноя – РИА Новости. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей РФ с Грузией и Арменией, временно приостановлено в связи с ухудшением погоды, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды, более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс".
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ
- населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.10 (совпадает с мск – ред.) 27 ноября 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство в Telegram-канале.
Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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