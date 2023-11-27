https://ria.ru/20231127/vkontakte-1912118501.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они планируют праздновать Новый год

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они планируют праздновать Новый год - РИА Новости, 27.11.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они планируют праздновать Новый год

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:03

2023-11-27T14:03

2023-11-27T14:03

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они планируют праздновать Новый год. Варианты ответа были: дома; в гостях; в путешествии; в ресторане/баре; я буду работать; пока не решил.В итоге большинство подписчиков ответили, что они будут отмечать Новый год дома. Так проголосовали почти 75%. При этом 7% пользователей пока не решили, где они встретят Новый год. Около 6% ответили, что будут работать в этот день, а 5% планируют праздновать в гостях. Лишь 3% подписчиков проведут Новый год в путешествии. Меньше всего пользователей будут праздновать в баре или ресторане. Таких оказалось всего 0,84%В комментариях пользователи отметили, что Новый год — это семейный праздник, поэтому они будут стараться провести его с близкими.Ранее исследование SuperJob показало, что по сравнению с прошлым годом, россияне чаще мечтают о том, чтобы выбраться в новогодние праздники из дома и отправиться в другие регионы России.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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