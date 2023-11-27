https://ria.ru/20231127/vklad-1912250872.html

Байден рассказал о своем вкладе в продление сделки по Газе

Байден рассказал о своем вкладе в продление сделки по Газе - РИА Новости, 27.11.2023

Байден рассказал о своем вкладе в продление сделки по Газе

Президент США Джо Байден заявил, что лично работал над продлением договоренностей о паузе в боевых действиях в секторе Газа и освобождении заложников. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T23:22

2023-11-27T23:22

2023-11-27T23:22

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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что лично работал над продлением договоренностей о паузе в боевых действиях в секторе Газа и освобождении заложников. Сделку, которая была первоначально рассчитана на четыре дня и истекала в понедельник, продлили еще на два дня. "В последние несколько дней я оставался глубоко вовлечен в работу над тем, чтобы эта сделка, согласованная и реализуемая при активном дипломатическом посредничестве США, могла продолжать давать результаты", - сказано в заявлении Байдена. Он напомнил, что за четыре дня приостановки боев домой вернулись более 50 заложников, в том числе детей и женщин, которых удерживало правящее в секторе Газа движение ХАМАС, и удалось значительно увеличить поставки гуманитарной помощи гражданскому населению анклава. Байден поблагодарил лидеров Израиля, Катара и Египта за продление сделки на следующие 48 часов. "Мы не успокоимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС", - заявил он.

https://ria.ru/20231127/bayden-1912043009.html

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в мире, сша, израиль, катар, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году