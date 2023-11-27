https://ria.ru/20231127/veter-1912040933.html

В Дагестане ветер оставил без света сто тысяч жителей

В Дагестане ветер оставил без света сто тысяч жителей - РИА Новости, 27.11.2023

В Дагестане ветер оставил без света сто тысяч жителей

Аварийные отключения электроснабжения произошли вечером 26 ноября на территории Дагестана, без света остались около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:26

2023-11-27T10:26

2023-11-27T10:28

происшествия

россия

кизилюртовский район

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения произошли вечером 26 ноября на территории Дагестана, без света остались около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. Ранее сообщалось, что 26-27 ноября по районам Дагестана местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. "В 20.26 (мск) 26 ноября 2023 года … поступила информация о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения в двух муниципальных районах, семь населенных пунктах. По состоянию на 22.48 без электроснабжения остаются: семь муниципальных районов, 82 населенных пункта, 21 257 абонентов, 99 767 человек, из них 22 998 детей", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго Дагестана на утро понедельника, подача электроэнергии частично прекращена в Курахском, Магарамкентском, Дербентском, Ботлихском, Левашинском, Шамильском, Кизилюртовском районах, а также в Махачкале и Каспийске. Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" сообщает, что из-за сильного ветра энергетики компании с 07.30 мск переведены на особый режим работы. В аварийно-восстановительных работах задействовано 27 бригад энергетиков в составе более 80 человек и 30 единиц техники.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

россия

кизилюртовский район

махачкала

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происшествия, россия, кизилюртовский район, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии)